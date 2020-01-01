Якою буде погода в перший день зими на Волині
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Маневичах, Світязі – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько -6…-3 градусів, удень – -2…+1. Вітер східний, південний і південно-східний, 1-5 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Маневичах, Світязі – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько -6…-3 градусів, удень – -2…+1. Вітер східний, південний і південно-східний, 1-5 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода в перший день зими на Волині
Сьогодні, 20:00
Школа на Волині переходить на дистанційне навчання
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 1 грудня
Сьогодні, 19:00
За останній тиждень на ГРВІ захворіли понад 6 тисяч волинян
Сьогодні, 18:35