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Якою буде погода в перший день зими на Волині

Якою буде погода в перший день зими на Волині
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Маневичах, Світязі – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько -6…-3 градусів, удень – -2…+1. Вітер східний, південний і південно-східний, 1-5 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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