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У «сонячній» кав’ярні в Луцьку буде резденція Санти

У «сонячній» кав’ярні в Луцьку буде резденція Санти
21 грудня у Луцьку розпочинає роботу резиденція Санти Клауса.

Про це повідомляє Волинь правда.

«Усіх, хто хоче потрапити на веселе новорічне дійство з цікавими героями, іграми, запальними таночками… усіх, хто хоче посмакувати улюбленими смаколиками ельфів запрошуємо до нас у затишне й загадкове місце за адресою вул. Драгоманова, 11. Не пропустіть унікальну можливість, навіть у карантинний рік, отримати незабутні враження і відсвяткувати новорічне свято у чудовій компанії», – пишуть організатори.

Новорічні заходи влаштують не тільки з розважальною, але й з благодійною метою. Частину зібраних коштів передадуть на лікування Дарію Зажицькому, який довгий час бореться з онкологією.

У «сонячній» кав’ярні в Луцьку буде резденція Санти

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Теги: резиденція, Санта, кав'ярня
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