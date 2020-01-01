У «сонячній» кав’ярні в Луцьку буде резиденція Санти





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«Усіх, хто хоче потрапити на веселе новорічне дійство з цікавими героями, іграми, запальними таночками… усіх, хто хоче посмакувати улюбленими смаколиками ельфів запрошуємо до нас у затишне й загадкове місце за адресою вул. Драгоманова, 11. Не пропустіть унікальну можливість, навіть у карантинний рік, отримати незабутні враження і відсвяткувати новорічне свято у чудовій компанії», – пишуть організатори.



Новорічні заходи влаштують не тільки з розважальною, але й з благодійною метою. Частину зібраних коштів передадуть на лікування Дарію Зажицькому, який довгий час бореться з онкологією.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 грудня у Луцьку розпочинає роботу резиденція Санти Клауса.Про це повідомляє Волинь правда «Усіх, хто хоче потрапити на веселе новорічне дійство з цікавими героями, іграми, запальними таночками… усіх, хто хоче посмакувати улюбленими смаколиками ельфів запрошуємо до нас у затишне й загадкове місце за адресою вул. Драгоманова, 11. Не пропустіть унікальну можливість, навіть у карантинний рік, отримати незабутні враження і відсвяткувати новорічне свято у чудовій компанії», – пишуть організатори.Новорічні заходи влаштують не тільки з розважальною, але й з благодійною метою. Частину зібраних коштів передадуть на лікування, який довгий час бореться з онкологією.

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