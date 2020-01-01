У «сонячній» кав’ярні в Луцьку буде резиденція Санти
Сьогодні, 08:21
21 грудня у Луцьку розпочинає роботу резиденція Санти Клауса.
Про це повідомляє Волинь правда.
«Усіх, хто хоче потрапити на веселе новорічне дійство з цікавими героями, іграми, запальними таночками… усіх, хто хоче посмакувати улюбленими смаколиками ельфів запрошуємо до нас у затишне й загадкове місце за адресою вул. Драгоманова, 11. Не пропустіть унікальну можливість, навіть у карантинний рік, отримати незабутні враження і відсвяткувати новорічне свято у чудовій компанії», – пишуть організатори.
Новорічні заходи влаштують не тільки з розважальною, але й з благодійною метою. Частину зібраних коштів передадуть на лікування Дарію Зажицькому, який довгий час бореться з онкологією.
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Про це повідомляє Волинь правда.
«Усіх, хто хоче потрапити на веселе новорічне дійство з цікавими героями, іграми, запальними таночками… усіх, хто хоче посмакувати улюбленими смаколиками ельфів запрошуємо до нас у затишне й загадкове місце за адресою вул. Драгоманова, 11. Не пропустіть унікальну можливість, навіть у карантинний рік, отримати незабутні враження і відсвяткувати новорічне свято у чудовій компанії», – пишуть організатори.
Новорічні заходи влаштують не тільки з розважальною, але й з благодійною метою. Частину зібраних коштів передадуть на лікування Дарію Зажицькому, який довгий час бореться з онкологією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
"Санта - Клаус", різдвяний персонаж в західних країнах ЄС і США. Як нам українцям силоміць нав'язують прозахідний спосіб життя. Слово то яке придумали для нас - для українців "Санта", ніби як "сатана", можна і переплутати. А де ж наш Дід Мороз??? Чи все, відправили до Білорусії та Росії.
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