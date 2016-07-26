Через пандемію лучани більше підкидають тварин під притулок. ВІДЕО

Оксана Богданович.



Натомість збільшилася кількість підкинутих тварин.



Нині в "Ласці" 250 тварин, із них 190 можуть стати домашніми улюбленцями. Серед тих, від кого відмовилися, є породисті та доглянуті. Зі слів очільниці підприємства, в тиждень у них забирають дві-три тварини додому.



"Раніше в нас була така цифра: плюс-мінус 20 тварин в місяць. В цьому році були місяці, коли забирали 20-25 тварин. На нас карантин вплинув деструктивно. Вплинув на наше бажання взяти безпритульну тваринку в сім’ю. Забирають, але на багато менше", - розповіла Оксана Богданович.



У "Ласці" зазначають: у попередні роки найбільше тварин забирали у грудні. Тож на підприємстві сподіваються, що з настанням грудня у лучан виникне бажання взяти безпритульну тварину в сім’ю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з пандемією коронавірусу волиняни стали менше брати тварин додому та більше відмовляються від домашніх улюбленців. Про це Суспільному розповіла керівниця комунального підприємства "Ласка"Натомість збільшилася кількість підкинутих тварин.Нині в "Ласці" 250 тварин, із них 190 можуть стати домашніми улюбленцями. Серед тих, від кого відмовилися, є породисті та доглянуті. Зі слів очільниці підприємства, в тиждень у них забирають дві-три тварини додому."Раніше в нас була така цифра: плюс-мінус 20 тварин в місяць. В цьому році були місяці, коли забирали 20-25 тварин. На нас карантин вплинув деструктивно. Вплинув на наше бажання взяти безпритульну тваринку в сім’ю. Забирають, але на багато менше", - розповіла Оксана Богданович.У "Ласці" зазначають: у попередні роки найбільше тварин забирали у грудні. Тож на підприємстві сподіваються, що з настанням грудня у лучан виникне бажання взяти безпритульну тварину в сім’ю.

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