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Через пандемію лучани більше підкидають тварин під притулок. ВІДЕО

Через пандемію лучани більше підкидають тварин під притулок. ВІДЕО
У зв'язку з пандемією коронавірусу волиняни стали менше брати тварин додому та більше відмовляються від домашніх улюбленців. Про це Суспільному розповіла керівниця комунального підприємства "Ласка" Оксана Богданович.

Натомість збільшилася кількість підкинутих тварин.

Нині в "Ласці" 250 тварин, із них 190 можуть стати домашніми улюбленцями. Серед тих, від кого відмовилися, є породисті та доглянуті. Зі слів очільниці підприємства, в тиждень у них забирають дві-три тварини додому.

"Раніше в нас була така цифра: плюс-мінус 20 тварин в місяць. В цьому році були місяці, коли забирали 20-25 тварин. На нас карантин вплинув деструктивно. Вплинув на наше бажання взяти безпритульну тваринку в сім’ю. Забирають, але на багато менше", - розповіла Оксана Богданович.

У "Ласці" зазначають: у попередні роки найбільше тварин забирали у грудні. Тож на підприємстві сподіваються, що з настанням грудня у лучан виникне бажання взяти безпритульну тварину в сім’ю.


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Теги: притулок, Ласка, тварини, підкидають
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