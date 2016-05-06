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На Одещині жінка залишила трьох малолітніх дітей та пішла до подруги у Молдову

На Одещині жінка залишила трьох малолітніх дітей та пішла до подруги у Молдову
Учора на Одещині прикордонники Ізмаїльського загону затримали 27-річну громадянку України під час спроби незаконного перетинання державного кордону.

Жінка намагалась потрапити до Молдови в обхід пункту пропуску «Залізничне», проте її помітив та затримав дільничний інспектор прикордонної служби. Про це інформують на сайті Держприкордонслужби.

Затримана, мешканка Білгород-Дністровського району, пояснила, що нібито йшла у гості до подруги у молдовське місто Тараклія. А так як не мала закордонного паспорта, вирішила спробувати здійснити свою подорож у такий спосіб.

Як було встановлено згодом, горе-мандрівниця так сильно хотіла відвідати подругу, що навіть залишила трьох неповнолітніх дітей на своїх сусідів.

За спробу порушення державного кордону на правопорушницю склали адмінпротокол за ч.1 ст.204-1 КУпАП. Рішення по цій справі ухвалить суд.

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Теги: Держприкордонслужба, Молдова, діти, гості
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