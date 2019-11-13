На Волині райлікарня закупила нове обладнання. ФОТО
Сьогодні, 01:11
Камінь-Каширська центральна районна лікарня закупила нове обладнання.
Зокрема, медустанова поповнилась новим апаратом штучної вентиляції легень, цифровими рентген-апаратами, один з яких — пересувний, та УЗД-апаратом. Про це пише газета "Полісся".
Оновлення матеріально-технічної бази стало можливим завдяки коштам Національної служби здоров’я України (НСЗУ), мільйон гривень надійшло з районного бюджету, частину суми отримали завдяки наданню пакету медичних послуг пацієнтам, хворим на COVID-19, що згідно з угодою фінансуються НСЗУ. На закупівлю апаратури витратили загалом майже шість з половиною мільйонів гривень.
Нове оснащення дозволить у більш зручний для медичних працівників спосіб здійснювати діагностику захворювань, контролювати процес лікування хворих.
Леся МІНІБАЄВА
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Зокрема, медустанова поповнилась новим апаратом штучної вентиляції легень, цифровими рентген-апаратами, один з яких — пересувний, та УЗД-апаратом. Про це пише газета "Полісся".
Оновлення матеріально-технічної бази стало можливим завдяки коштам Національної служби здоров’я України (НСЗУ), мільйон гривень надійшло з районного бюджету, частину суми отримали завдяки наданню пакету медичних послуг пацієнтам, хворим на COVID-19, що згідно з угодою фінансуються НСЗУ. На закупівлю апаратури витратили загалом майже шість з половиною мільйонів гривень.
Нове оснащення дозволить у більш зручний для медичних працівників спосіб здійснювати діагностику захворювань, контролювати процес лікування хворих.
Леся МІНІБАЄВА
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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