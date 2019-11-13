На Волині райлікарня закупила нове обладнання. ФОТО





Зокрема, медустанова поповнилась новим апаратом штучної вентиляції легень, цифровими рентген-апаратами, один з яких — пересувний, та УЗД-апаратом. Про це пише



Оновлення матеріально-технічної бази стало можливим завдяки коштам Національної служби здоров’я України (НСЗУ), мільйон гривень надійшло з районного бюджету, частину суми отримали завдяки наданню пакету медичних послуг пацієнтам, хворим на COVID-19, що згідно з угодою фінансуються НСЗУ. На закупівлю апаратури витратили загалом майже шість з половиною мільйонів гривень.



Нове оснащення дозволить у більш зручний для медичних працівників спосіб здійснювати діагностику захворювань, контролювати процес лікування хворих.



Леся МІНІБАЄВА





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Камінь-Каширська центральна районна лікарня закупила нове обладнання.Зокрема, медустанова поповнилась новим апаратом штучної вентиляції легень, цифровими рентген-апаратами, один з яких — пересувний, та УЗД-апаратом. Про це пише газета "Полісся" Оновлення матеріально-технічної бази стало можливим завдяки коштам Національної служби здоров’я України (НСЗУ), мільйон гривень надійшло з районного бюджету, частину суми отримали завдяки наданню пакету медичних послуг пацієнтам, хворим на COVID-19, що згідно з угодою фінансуються НСЗУ. На закупівлю апаратури витратили загалом майже шість з половиною мільйонів гривень.Нове оснащення дозволить у більш зручний для медичних працівників спосіб здійснювати діагностику захворювань, контролювати процес лікування хворих.

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