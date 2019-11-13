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На Волині райлікарня закупила нове обладнання. ФОТО

На Волині райлікарня закупила нове обладнання. ФОТО
Камінь-Каширська центральна районна лікарня закупила нове обладнання.

Зокрема, медустанова поповнилась новим апаратом штучної вентиляції легень, цифровими рентген-апаратами, один з яких — пересувний, та УЗД-апаратом. Про це пише газета "Полісся".

Оновлення матеріально-технічної бази стало можливим завдяки коштам Національної служби здоров’я України (НСЗУ), мільйон гривень надійшло з районного бюджету, частину суми отримали завдяки наданню пакету медичних послуг пацієнтам, хворим на COVID-19, що згідно з угодою фінансуються НСЗУ. На закупівлю апаратури витратили загалом майже шість з половиною мільйонів гривень.

Нове оснащення дозволить у більш зручний для медичних працівників спосіб здійснювати діагностику захворювань, контролювати процес лікування хворих.

Леся МІНІБАЄВА

На Волині райлікарня закупила нове обладнання. ФОТО
На Волині райлікарня закупила нове обладнання. ФОТО
На Волині райлікарня закупила нове обладнання. ФОТО

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Теги: обладнання, Камінь-Каширська ЦРЛ, рентген, УЗД, апарат
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