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Новорічні ялинки з Волині постачатимуть по всій Україні. ВІДЕО

Новорічні ялинки з Волині постачатимуть по всій Україні. ВІДЕО
У Маневицькому лісовому господарстві розпочали реалізацію новорічних ялинок. Вже встигли продати 1300 дерев, - розповів Суспільному головний лісничий Віталій Пащук.

Загалом цього сезону планують зрубати ще 5 тисяч дерев. Зі слів лісничого, сосни і ялинки з Волині постачають у південні, східні області України та в Київ.

Дерева, котрі придатні для реалізації, відбирають за висотою – від одного метра до двох – та естетичним зовнішнім виглядом.

"До метра ялина чи сосна, не має значення, вона вартує – 64 гривні, від метра до двох – 68 гривень. Від двох до двох з половиною - 85 гривень. Від двох з половиною, три метри, такі теж замовляють ялинки у школи-садочки. Така ялинка коштує 165 гривень", – каже Віталій Пащук.

Працівник Маневицького лісгоспу розповів, що на одній із плантацій сосни висаджували спеціально, аби зрубати до новорічно-різдвяних свят. Усім деревам тут - до восьми років.



Загальна площа плантацій новорічних ялинок у Маневицькому лісгоспі – 17 гектарів, де росте майже 12 тисяч дерев. Лісничий Оконського лісництва Маневицького держлісгоспу Андрій Солобчук зазначив, що на зрубані дерева приклеюють бірки зі штрихкодом, за якими можна прочитати усю інформацію про походження.

Лісівники нагадують, що за самовільне зрубування дерев передбачена адміністративна відповідальність: мінімальний штраф у п’ять разів перевищуватиме вартість зрубаного дерева.

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Теги: ялинка, сосна, лісництво, заготівля
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