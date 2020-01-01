1 грудня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкують журналісти(на фото) йта ексдепутат Волинської облрадиЦього дня іменини у тих, хто носить ім’я Роман та Іларіон.вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.Сьогодні також відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом.А в нашій державі 1 грудня відзначається День працівників прокуратури України.На Волині 1 грудня 1939 року була відкрита Луцька музична школа №1.У 1990 році вийшов перший номер газети «Волинська реклама».1 грудня 2003 року – власником 100% акцій фірми «Волиньхолдинг» стала компанія «Нестле Україна».1 грудня 2004 року – вийшов перший номер газети «Волинські єпархіальні відомості» (Волинської єпархії УПЦ КП).Цього ж дня у 2009 році в музеї Волинської ікони громадськості вперше показали відреставровану Чудотворну ікону Холмської Богородиці.