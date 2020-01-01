1 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкують журналісти Сніжана Шевчук (на фото) й Іван Капітула та ексдепутат Волинської облради Олександр Хоміч.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Роман та Іларіон.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Сьогодні також відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
А в нашій державі 1 грудня відзначається День працівників прокуратури України.
На Волині 1 грудня 1939 року була відкрита Луцька музична школа №1.
У 1990 році вийшов перший номер газети «Волинська реклама».
1 грудня 2003 року – власником 100% акцій фірми «Волиньхолдинг» стала компанія «Нестле Україна».
1 грудня 2004 року – вийшов перший номер газети «Волинські єпархіальні відомості» (Волинської єпархії УПЦ КП).
Цього ж дня у 2009 році в музеї Волинської ікони громадськості вперше показали відреставровану Чудотворну ікону Холмської Богородиці.
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Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Роман та Іларіон.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Сьогодні також відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
А в нашій державі 1 грудня відзначається День працівників прокуратури України.
На Волині 1 грудня 1939 року була відкрита Луцька музична школа №1.
У 1990 році вийшов перший номер газети «Волинська реклама».
1 грудня 2003 року – власником 100% акцій фірми «Волиньхолдинг» стала компанія «Нестле Україна».
1 грудня 2004 року – вийшов перший номер газети «Волинські єпархіальні відомості» (Волинської єпархії УПЦ КП).
Цього ж дня у 2009 році в музеї Волинської ікони громадськості вперше показали відреставровану Чудотворну ікону Холмської Богородиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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