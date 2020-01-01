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На Волині батька 7 дітей судили за домашнє насильство

На Волині батька 7 дітей судили за домашнє насильство
У Старій Вижівці батько семи дітей отримав усне зауваження через домашнє насильство.

Про це йдеться в постанові суду від 23 листопада, пише Район.Стара Вижівка.

У постанові зазначається, що чоловік вчинив домашнє насильство щодо своєї дружини. Він ображав її нецензурними словами, чим завдав шкоду психічному здоров`ю потерпілої.

На судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому і пояснив, що з дружиною посперечалися між собою на побутовому рівні, одразу помирилися.

Потерпіла жінка у судовому засіданні пояснила, що у неї з чоловіком виникла побутова сварка і тому викликала працівників поліції, між собою примирилися, просила суд не карати суворо її чоловіка.

Окрім цього, зазначається, що жінка і чоловік є подружжям, мають на утриманні 7 дітей, проживають спільно. Чоловіка характеризують позитивно, громадського порядку не порушує, спиртних напоїв не вживає.

Зрештою, суд постановив визнати чоловіка винним. Його звільнили від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення і обмежились усним зауваженням. Провадження у справі закрили.

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Теги: сварка, діти, домашнє насильство, суд, Стара Вижівка
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