На Волині батька 7 дітей судили за домашнє насильство





Про це йдеться в постанові суду від 23 листопада, пише



У постанові зазначається, що чоловік вчинив домашнє насильство щодо своєї дружини. Він ображав її нецензурними словами, чим завдав шкоду психічному здоров`ю потерпілої.



На судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому і пояснив, що з дружиною посперечалися між собою на побутовому рівні, одразу помирилися.



Потерпіла жінка у судовому засіданні пояснила, що у неї з чоловіком виникла побутова сварка і тому викликала працівників поліції, між собою примирилися, просила суд не карати суворо її чоловіка.



Окрім цього, зазначається, що жінка і чоловік є подружжям, мають на утриманні 7 дітей, проживають спільно. Чоловіка характеризують позитивно, громадського порядку не порушує, спиртних напоїв не вживає.



Зрештою, суд постановив визнати чоловіка винним. Його звільнили від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення і обмежились усним зауваженням. Провадження у справі закрили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Старій Вижівці батько семи дітей отримав усне зауваження через домашнє насильство.Про це йдеться в постанові суду від 23 листопада, пише Район.Стара Вижівка У постанові зазначається, що чоловік вчинив домашнє насильство щодо своєї дружини. Він ображав її нецензурними словами, чим завдав шкоду психічному здоров`ю потерпілої.На судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому і пояснив, що з дружиною посперечалися між собою на побутовому рівні, одразу помирилися.Потерпіла жінка у судовому засіданні пояснила, що у неї з чоловіком виникла побутова сварка і тому викликала працівників поліції, між собою примирилися, просила суд не карати суворо її чоловіка.Окрім цього, зазначається, що жінка і чоловік є подружжям, мають на утриманні 7 дітей, проживають спільно. Чоловіка характеризують позитивно, громадського порядку не порушує, спиртних напоїв не вживає.Зрештою, суд постановив визнати чоловіка винним. Його звільнили від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення і обмежились усним зауваженням. Провадження у справі закрили.

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