На Волині жінка заробляла в інтернеті на неіснуючих квітах





Про це



Жінка створила в соціальній мережі фейкову сторінку, де розміщала оголошення про продаж неіснуючих саджанців троянд. Покупці перераховували на картку зловмисниці гроші, а взамін нічого не отримували.



Правоохоронці у рамках розслідування кримінального провадження провели низку санкціонованих обшуків, під час яких вилучили ряд речових доказів, зокрема, комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони. Слідчі встановили причетність зловмисниці до вчинення 24 злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене повторно.



У тенета зловмисниці потрапили жителі різних регіонів України. Сума загальних завданих матеріальних збитків становить майже 10 тис. грн.



Слідчі повідомили їй про підозру а, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Горохівського відділу поліції у співпраці із співробітниками кіберполіції Волині викрили 24-річну жительку району у вчиненні низки шахрайств. Жінці загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Жінка створила в соціальній мережі фейкову сторінку, де розміщала оголошення про продаж неіснуючих саджанців троянд. Покупці перераховували на картку зловмисниці гроші, а взамін нічого не отримували.Правоохоронці у рамках розслідування кримінального провадження провели низку санкціонованих обшуків, під час яких вилучили ряд речових доказів, зокрема, комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони. Слідчі встановили причетність зловмисниці до вчинення 24 злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене повторно.У тенета зловмисниці потрапили жителі різних регіонів України. Сума загальних завданих матеріальних збитків становить майже 10 тис. грн.Слідчі повідомили їй про підозру а, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.

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