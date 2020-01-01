МОЗ не рекомендуватиме продовжити карантин вихідного дня, – Степанов





Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі одного з телеканалів, передає



Зокрема, відповідаючи на запитання про можливість продовження карантину вихідного дня, глава МОЗ сказав: "Не думаю, що ми будемо робити таку пропозицію".



Він додав, що результати карантину і його ефективність можна буде оцінити наступного тижня.



"Остаточні результати ми побачимо наступного тижня, як спрацювали всі без винятку карантини вихідного дня впродовж трьох пар вихідних, які були. Але хочу однозначно сказати, що ми пам'ятаємо, як пройшли перші вихідні, коли, м'яко кажучи, не дотримувалися карантину вихідного дня. Але, все-таки, бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання... Ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку, українці не дотримувалися карантину в повному обсязі, як ми прописували", - сказав міністр.



Водночас він заявив, що не відповідає дійсності поширена у ЗМІ інформація про нібито погоджене впровадження тотального карантину з 23 грудня до 15 січня.



"Ні, не відповідає. У нас є чіткі критерії, чому ми вводимо ті чи інші обмеження, і там є чітка логіка. У нас був адаптивний карантин, ми його ввели влітку, і він у нас діяв до 9 листопада. Це зрозуміле рішення, я був одним з авторів, коли в залежності від ситуації в регіонах є певні обмеження. Але з одним "але". Дуже важливо, щоб ці обмеження виконувалися з початку до кінця. Ми пам'ятаємо, що було багато порушень. І він спрацював, але недостатньо ефективно, як ми розраховували", — зазначив він.



Степанов пояснив, що основним чинником для запровадження жорсткого карантину в країні є показники навантаження на медичну систему.



"Це здатність системи надати допомогу всім без винятку. Зараз у нас по країні неоднорідна ситуація. Є регіони, де більше навантаження, є де менше. Але все одно є певне зростання по всій території країни. Додаються ліжка, кисень, ця робота триває, але впровадження будь-якого жорсткого карантину на всій території буде виходити з цих медичних показників — навантаження на систему", — наголосив глава МОЗ.



Міністр також додав: "Від 25 до 35 тисяч хворих на добу може дати зростання кількості госпіталізованих, і ми будемо мати підстави запропонувати введення жорсткого карантину. Якщо дивитися на прогнози, у нас така кількість мала бути 1 грудня, але її не було. Ми бачимо, що таке зростання може бути впродовж грудня", — сказав глава МОЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я не рекомендуватиме продовжувати терміни карантину вихідного дня в Україні, який діяв у листопаді.Про це міністр охорони здоров'язаявив в ефірі одного з телеканалів, передає Укрінформ Зокрема, відповідаючи на запитання про можливість продовження карантину вихідного дня, глава МОЗ сказав: "Не думаю, що ми будемо робити таку пропозицію".Він додав, що результати карантину і його ефективність можна буде оцінити наступного тижня."Остаточні результати ми побачимо наступного тижня, як спрацювали всі без винятку карантини вихідного дня впродовж трьох пар вихідних, які були. Але хочу однозначно сказати, що ми пам'ятаємо, як пройшли перші вихідні, коли, м'яко кажучи, не дотримувалися карантину вихідного дня. Але, все-таки, бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання... Ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку, українці не дотримувалися карантину в повному обсязі, як ми прописували", - сказав міністр.Водночас він заявив, що не відповідає дійсності поширена у ЗМІ інформація про нібито погоджене впровадження тотального карантину з 23 грудня до 15 січня."Ні, не відповідає. У нас є чіткі критерії, чому ми вводимо ті чи інші обмеження, і там є чітка логіка. У нас був адаптивний карантин, ми його ввели влітку, і він у нас діяв до 9 листопада. Це зрозуміле рішення, я був одним з авторів, коли в залежності від ситуації в регіонах є певні обмеження. Але з одним "але". Дуже важливо, щоб ці обмеження виконувалися з початку до кінця. Ми пам'ятаємо, що було багато порушень. І він спрацював, але недостатньо ефективно, як ми розраховували", — зазначив він.Степанов пояснив, що основним чинником для запровадження жорсткого карантину в країні є показники навантаження на медичну систему."Це здатність системи надати допомогу всім без винятку. Зараз у нас по країні неоднорідна ситуація. Є регіони, де більше навантаження, є де менше. Але все одно є певне зростання по всій території країни. Додаються ліжка, кисень, ця робота триває, але впровадження будь-якого жорсткого карантину на всій території буде виходити з цих медичних показників — навантаження на систему", — наголосив глава МОЗ.Міністр також додав: "Від 25 до 35 тисяч хворих на добу може дати зростання кількості госпіталізованих, і ми будемо мати підстави запропонувати введення жорсткого карантину. Якщо дивитися на прогнози, у нас така кількість мала бути 1 грудня, але її не було. Ми бачимо, що таке зростання може бути впродовж грудня", — сказав глава МОЗ.

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