Курс валют у Луцьку на 1 грудня





Євро при купівлі становить – 33.692, продажу – 34.270.



Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.382.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.048, продаж – 7.672.



Курс канадського долара: купівля – 20.300, продаж – 22.110.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 28.348, а продаж – 28.646.Євро при купівлі становить – 33.692, продажу – 34.270.Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.382.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.048, продаж – 7.672.Курс канадського долара: купівля – 20.300, продаж – 22.110.

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