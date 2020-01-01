Курс валют у Луцьку на 1 грудня
Сьогодні, 09:13
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.348, а продаж – 28.646.
Євро при купівлі становить – 33.692, продажу – 34.270.
Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.382.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.048, продаж – 7.672.
Курс канадського долара: купівля – 20.300, продаж – 22.110.
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Євро при купівлі становить – 33.692, продажу – 34.270.
Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.382.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.048, продаж – 7.672.
Курс канадського долара: купівля – 20.300, продаж – 22.110.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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