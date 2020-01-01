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Курс валют у Луцьку на 1 грудня

Курс валют у Луцьку на 1 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.348, а продаж – 28.646.

Євро при купівлі становить – 33.692, продажу – 34.270.

Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.382.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.048, продаж – 7.672.

Курс канадського долара: купівля – 20.300, продаж – 22.110.

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Теги: курс валют, Луцьк, гроші
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