На Волині знайшли тіло жінки: у вбивстві підозрюють її чоловіка
Сьогодні, 09:31
У Рожищенському районі чоловіка підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень жінці, які спричинили смерть.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Інформують, що підозрюваного затримали. Попередньо відомо, що чоловік на грунті побутового конфлікту умисно наніс потерпілій удари руками й ногами, заподіявши тілесні ушкодження, які, можливо, й спричинили смерть.
Повідомлення до поліції про виявлення тіла жінки з ознаками насильницької смерті надійшло вчора, 30 листопада, близько 22-ї години, з одного з сіл Рожищенського району. 54-річна особа мала забійні рани обличчя та голови. Труп направили на відповідні експертизи.
Поліцейські попередньо встановили, що до нанесення тілесних ушкоджень може бути причетним її 55-річний чоловік.
Нині вони встановлюють усі детальні обставини події. Вирішують питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч.2 ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Якщо вину зловмисника доведуть, йому загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Інформують, що підозрюваного затримали. Попередньо відомо, що чоловік на грунті побутового конфлікту умисно наніс потерпілій удари руками й ногами, заподіявши тілесні ушкодження, які, можливо, й спричинили смерть.
Повідомлення до поліції про виявлення тіла жінки з ознаками насильницької смерті надійшло вчора, 30 листопада, близько 22-ї години, з одного з сіл Рожищенського району. 54-річна особа мала забійні рани обличчя та голови. Труп направили на відповідні експертизи.
Поліцейські попередньо встановили, що до нанесення тілесних ушкоджень може бути причетним її 55-річний чоловік.
Нині вони встановлюють усі детальні обставини події. Вирішують питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч.2 ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Якщо вину зловмисника доведуть, йому загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі горіла баня
Сьогодні, 09:50
Волинянка виготовляє красивий і екологічний посуд із глини
Сьогодні, 09:44
На Волині знайшли тіло жінки: у вбивстві підозрюють її чоловіка
Сьогодні, 09:31
Курс валют у Луцьку на 1 грудня
Сьогодні, 09:13