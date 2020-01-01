На Волині знайшли тіло жінки: у вбивстві підозрюють її чоловіка

У Рожищенському районі чоловіка підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень жінці, які спричинили смерть.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що підозрюваного затримали. Попередньо відомо, що чоловік на грунті побутового конфлікту умисно наніс потерпілій удари руками й ногами, заподіявши тілесні ушкодження, які, можливо, й спричинили смерть.Повідомлення до поліції про виявлення тіла жінки з ознаками насильницької смерті надійшло вчора, 30 листопада, близько 22-ї години, з одного з сіл Рожищенського району. 54-річна особа мала забійні рани обличчя та голови. Труп направили на відповідні експертизи.Поліцейські попередньо встановили, що до нанесення тілесних ушкоджень може бути причетним її 55-річний чоловік.Нині вони встановлюють усі детальні обставини події. Вирішують питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч.2 ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Якщо вину зловмисника доведуть, йому загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років.