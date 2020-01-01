У Липинах жінка за кермом Toyota злетіла у кювет





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 листопада в першій половині дня. Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження. На місці події працювала бригада швидкої допомоги.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що 30 листопада близько 12 години в селі Липини 40-річна відійка Toyota, ймовірно, не впоралась з керуванням та з’їхала у кювет.



Постраждалій медики надали допомогу на місці події.



За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Липинах водійка автомобіля Toyota не впоралась з керуванням та злетіла у кювет.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 листопада в першій половині дня. Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження. На місці події працювала бригада швидкої допомоги.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що 30 листопада близько 12 години в селі Липини 40-річна відійка Toyota, ймовірно, не впоралась з керуванням та з’їхала у кювет.Постраждалій медики надали допомогу на місці події.За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

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