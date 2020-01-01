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У Липинах жінка за кермом Toyota злетіла у кювет

У Липинах жінка за кермом Toyota злетіла у кювет
У Липинах водійка автомобіля Toyota не впоралась з керуванням та злетіла у кювет.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 листопада в першій половині дня. Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження. На місці події працювала бригада швидкої допомоги.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що 30 листопада близько 12 години в селі Липини 40-річна відійка Toyota, ймовірно, не впоралась з керуванням та з’їхала у кювет.

Постраждалій медики надали допомогу на місці події.

За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

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Теги: аварія, Липини, водійка
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