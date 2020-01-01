Від сьогодні українці можуть пред'являти е-паспорти на касах банків
Сьогодні, 10:09
Від сьогодні українці зможуть проводити касові операції в банках за допомогою цифрового або закордонного цифрового паспорта у мобільному застосунку "Дія”.
Так, Національний банк України осучаснив низку норм, пов’язаних із проведенням касових операцій банків та інкасаторських компаній, зокрема, дозволив використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку "Дія” при здійснення касових операцій з 1 грудня 2020 року, - передає УНН.
До слова, раніше Нацбанк дозволив відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом.
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Так, Національний банк України осучаснив низку норм, пов’язаних із проведенням касових операцій банків та інкасаторських компаній, зокрема, дозволив використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку "Дія” при здійснення касових операцій з 1 грудня 2020 року, - передає УНН.
До слова, раніше Нацбанк дозволив відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом.
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