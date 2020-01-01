11 смертей і 348 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 171,

м. Нововолинськ – 9,

Володимир-Волинський район – 1,

Горохівський район – 13,

Іваничівський район – 7,

Камінь – Каширський район – 7,

Ківерцівський район – 22,

Ковельський район –29,

Локачинський район – 6,

Любомльський район – 5,

Любешівський район – 7,

Луцький район – 25,

Маневицький район – 18,

Ратнівський район – 6,

Рожищенський район – 6,

Старовижівський район – 3,

Турійський район – 5,

Шацький район – 8.



Усього станом на 1 грудня в області зареєстрували 24483 випадки. Одужали – 16743 (за останню добу – 480).



На жаль, летальних випадків уже є 437 (за останню добу – 11: місто Луцьк – 3, Володимир-Волинський район – 3, Горохівський район – 1, Ківерцівський район – 1, Ковельський район – 1, Локачинський район – 1, Рожищенський район – 1).



Інформують, що методом ПЛР за минулу добу обстежили 765 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 348 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 171,м. Нововолинськ – 9,Володимир-Волинський район – 1,Горохівський район – 13,Іваничівський район – 7,Камінь – Каширський район – 7,Ківерцівський район – 22,Ковельський район –29,Локачинський район – 6,Любомльський район – 5,Любешівський район – 7,Луцький район – 25,Маневицький район – 18,Ратнівський район – 6,Рожищенський район – 6,Старовижівський район – 3,Турійський район – 5,Шацький район – 8.Усього станом на 1 грудня в області зареєстрували 24483 випадки. Одужали – 16743 (за останню добу – 480).На жаль, летальних випадків уже є 437 (за останню добу – 11: місто Луцьк – 3, Володимир-Волинський район – 3, Горохівський район – 1, Ківерцівський район – 1, Ковельський район – 1, Локачинський район – 1, Рожищенський район – 1).Інформують, що методом ПЛР за минулу добу обстежили 765 осіб.

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