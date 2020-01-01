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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

11 смертей і 348 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

11 смертей і 348 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 348 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 171,
м. Нововолинськ – 9,
Володимир-Волинський район – 1,
Горохівський район – 13,
Іваничівський район – 7,
Камінь – Каширський район – 7,
Ківерцівський район – 22,
Ковельський район –29,
Локачинський район – 6,
Любомльський район – 5,
Любешівський район – 7,
Луцький район – 25,
Маневицький район – 18,
Ратнівський район – 6,
Рожищенський район – 6,
Старовижівський район – 3,
Турійський район – 5,
Шацький район – 8.

Усього станом на 1 грудня в області зареєстрували 24483 випадки. Одужали – 16743 (за останню добу – 480).

На жаль, летальних випадків уже є 437 (за останню добу – 11: місто Луцьк – 3, Володимир-Волинський район – 3, Горохівський район – 1, Ківерцівський район – 1, Ковельський район – 1, Локачинський район – 1, Рожищенський район – 1).

Інформують, що методом ПЛР за минулу добу обстежили 765 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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