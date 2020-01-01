11 смертей і 348 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:19
За минулу добу на Волині зареєстрували 348 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 171,
м. Нововолинськ – 9,
Володимир-Волинський район – 1,
Горохівський район – 13,
Іваничівський район – 7,
Камінь – Каширський район – 7,
Ківерцівський район – 22,
Ковельський район –29,
Локачинський район – 6,
Любомльський район – 5,
Любешівський район – 7,
Луцький район – 25,
Маневицький район – 18,
Ратнівський район – 6,
Рожищенський район – 6,
Старовижівський район – 3,
Турійський район – 5,
Шацький район – 8.
Усього станом на 1 грудня в області зареєстрували 24483 випадки. Одужали – 16743 (за останню добу – 480).
На жаль, летальних випадків уже є 437 (за останню добу – 11: місто Луцьк – 3, Володимир-Волинський район – 3, Горохівський район – 1, Ківерцівський район – 1, Ковельський район – 1, Локачинський район – 1, Рожищенський район – 1).
Інформують, що методом ПЛР за минулу добу обстежили 765 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 171,
м. Нововолинськ – 9,
Володимир-Волинський район – 1,
Горохівський район – 13,
Іваничівський район – 7,
Камінь – Каширський район – 7,
Ківерцівський район – 22,
Ковельський район –29,
Локачинський район – 6,
Любомльський район – 5,
Любешівський район – 7,
Луцький район – 25,
Маневицький район – 18,
Ратнівський район – 6,
Рожищенський район – 6,
Старовижівський район – 3,
Турійський район – 5,
Шацький район – 8.
Усього станом на 1 грудня в області зареєстрували 24483 випадки. Одужали – 16743 (за останню добу – 480).
На жаль, летальних випадків уже є 437 (за останню добу – 11: місто Луцьк – 3, Володимир-Волинський район – 3, Горохівський район – 1, Ківерцівський район – 1, Ковельський район – 1, Локачинський район – 1, Рожищенський район – 1).
Інформують, що методом ПЛР за минулу добу обстежили 765 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Школа на Волині переходить на дистанційне навчання
30 листопад, 19:15
Ранок 30 листопада: на Волині за добу виявили 230 випадків коронавірусу
30 листопад, 09:50
Коментарі 0
Останні новини
Лучанин через ревнощі облив бензином і спалив чужий автомобіль
Сьогодні, 10:30
11 смертей і 348 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:19
У Липинах жінка за кермом Toyota злетіла у кювет
Сьогодні, 09:55