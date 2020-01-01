Лучанин через ревнощі облив бензином і спалив чужий автомобіль
Сьогодні, 10:30
35-річного мешканця Луцька, спалив автомобіль у Ківерцях, взяли під варту
Слідство встановило, що уночі 4 листопада цього року чоловік приїхав до будинку у Ківерці, та через ревнощі облив бензином і спалив автомобіль Ford Transit Connect, спричинивши його власнику майнову шкоду на суму 147 000 гривень, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.
Зауважують, що зловмиснику у межах іншого кримінального провадження оголосили також про підозру у вчиненні крадіжок із проникненням у приміщення, викрадення документів та заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю (ч. 3 ст.185, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст.357, ч.2 ст.345 КК України).
Наступних 60 днів чоловік перебуватиме під вартою.
Головне фото – ілюстративне.
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Слідство встановило, що уночі 4 листопада цього року чоловік приїхав до будинку у Ківерці, та через ревнощі облив бензином і спалив автомобіль Ford Transit Connect, спричинивши його власнику майнову шкоду на суму 147 000 гривень, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.
Зауважують, що зловмиснику у межах іншого кримінального провадження оголосили також про підозру у вчиненні крадіжок із проникненням у приміщення, викрадення документів та заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю (ч. 3 ст.185, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст.357, ч.2 ст.345 КК України).
Наступних 60 днів чоловік перебуватиме під вартою.
Головне фото – ілюстративне.
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