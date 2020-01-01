Лучанин через ревнощі облив бензином і спалив чужий автомобіль

35-річного мешканця Луцька, спалив автомобіль у Ківерцях, взяли під вартуСлідство встановило, що уночі 4 листопада цього року чоловік приїхав до будинку у Ківерці, та через ревнощі облив бензином і спалив автомобіль Ford Transit Connect, спричинивши його власнику майнову шкоду на суму 147 000 гривень, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.Зауважують, що зловмиснику у межах іншого кримінального провадження оголосили також про підозру у вчиненні крадіжок із проникненням у приміщення, викрадення документів та заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю (ч. 3 ст.185, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст.357, ч.2 ст.345 КК України).Наступних 60 днів чоловік перебуватиме під вартою.