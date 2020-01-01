вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин через ревнощі облив бензином і спалив чужий автомобіль

Лучанин через ревнощі облив бензином і спалив чужий автомобіль
35-річного мешканця Луцька, спалив автомобіль у Ківерцях, взяли під варту

Слідство встановило, що уночі 4 листопада цього року чоловік приїхав до будинку у Ківерці, та через ревнощі облив бензином і спалив автомобіль Ford Transit Connect, спричинивши його власнику майнову шкоду на суму 147 000 гривень, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

Зауважують, що зловмиснику у межах іншого кримінального провадження оголосили також про підозру у вчиненні крадіжок із проникненням у приміщення, викрадення документів та заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю (ч. 3 ст.185, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст.357, ч.2 ст.345 КК України).

Наступних 60 днів чоловік перебуватиме під вартою.

Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, підпал, Ківерці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чоловіка, який зґвалтував неповнолітню падчерку, взяли під варту на 2 місяці
Сьогодні, 11:00
У лісі на Волині зловили молодика, який незаконно зрізував дерева
Сьогодні, 10:48
Лучанин через ревнощі облив бензином і спалив чужий автомобіль
Сьогодні, 10:30
11 смертей і 348 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:19
Від сьогодні українці можуть пред'являти е-паспорти на касах банків
Сьогодні, 10:09
Схожі новини
Проколов шини і побив фари: на Волині хуліган потрощив поліцейське авто Проколов шини і побив фари: на Волині хуліган потрощив поліцейське авто
26 жовтень, 04:46
У Рівному власниці салону краси спалили авто і повісили на дереві похоронний вінок. ФОТО У Рівному власниці салону краси спалили авто і повісили на дереві похоронний вінок. ФОТО
09 вересень, 13:49
На Рівненщині двоє невідомих підпалили авто іноземцю На Рівненщині двоє невідомих підпалили авто іноземцю
13 серпень, 17:57
Рівненському спортсмену вночі спалили позашляховик. ФОТО Рівненському спортсмену вночі спалили позашляховик. ФОТО
23 червень, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький міськрайонний суд з 1 грудня не надсилатиме повістки поштою
Сьогодні, 11:24
 0
У Луцькій міській раді створили шість фракцій і назвали їхніх голів
Сьогодні, 11:22
 0
У ковідному госпіталі на базі луцького пологового лікують перших пацієнтів
Сьогодні, 11:06
 0
На Волині чоловіка, який зґвалтував неповнолітню падчерку, взяли під варту на 2 місяці
Сьогодні, 11:00
 0
У лісі на Волині зловили молодика, який незаконно зрізував дерева
Сьогодні, 10:48
 0
Медіа
відео
1/8