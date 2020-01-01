Юрій Безпятко став секретарем Луцькради

У Луцькій міській раді обрали секретаря. Ним став новообраний депутат міськради від партії «За Майбутнє», який раніше був радником Луцького міського голови й депутатом у попередній каденції.Голосування відбулося сьогодні, 1 грудня, під час сесії міської ради.Кандидатуру на цю посаду запропонував міський голова. Інших кандидатур не було.«Люди хочуть змін, нема коли розкачуватися. Закликаю Вас всіх до мудрості і толерантності один до одного…» – сказав у своєму виступі Юрій Безпятко.Депутат Михайло Наход запитав, як Юрій Безпятко бачить співпрацю з депутатами і чи буде підтримувати ініціативи усіх депутатів, незалежно від їхньої партійної приналежності. Натомість Безпятко пообіцяв робити усе для того, щоб чути і розуміти усіх депутатів.Ігор Поліщук назвав Безпятка одним з найбільш неконфліктних депутатів за результатами минулої каденції.Натомість депутат від «Свідомих»зауважив, що у посаді має бути баланс влади, тому секретар мав би бути від іншої політичної сили, ніж міський голова. За його словами, найлогічніше було б запропонувати кандидатуру секретаря від другої за чисельності фракції у міській раді – «Європейської Солідарності». Тож він заявив, що «Свідомі» не голосуватимуть.Після цьоговід «Європейської Солідарності» також заявив, що фракція не буде підтримувати цю кандидатуру через партійну приналежність.Далі слово взяв депутат(«За Майбутнє»). Він зауважив, що коли раніше у історії міської ради були ситуації, що секретар був з опозиційної політичної сили, то це було результатом всього лише домовленостей, а не волі очільників міста. Тому він закликав підтримати кандидатуру Юрія Безпятка.Депутат(фракція «Батьківщина») зауважив, що давно знає Безпятка, впевнений у його фаховості, тож фракція «Батьківщина» буде підтримувати кандидатуру.Далі обрали лічильну комісію для проведення таємного голосування.Зрештою, голова лічильної комісіїоголосила його результати. Так, за кандидатуру Юрія Безпятка проголосували 26 депутатів.