Юрій Безпятко став секретарем Луцькради
Сьогодні, 11:57
У Луцькій міській раді обрали секретаря. Ним став новообраний депутат міськради від партії «За Майбутнє» Юрій Безпятко, який раніше був радником Луцького міського голови й депутатом у попередній каденції.
Голосування відбулося сьогодні, 1 грудня, під час сесії міської ради.
Кандидатуру на цю посаду запропонував міський голова Ігор Поліщук. Інших кандидатур не було.
«Люди хочуть змін, нема коли розкачуватися. Закликаю Вас всіх до мудрості і толерантності один до одного…» – сказав у своєму виступі Юрій Безпятко.
Депутат Михайло Наход запитав, як Юрій Безпятко бачить співпрацю з депутатами і чи буде підтримувати ініціативи усіх депутатів, незалежно від їхньої партійної приналежності. Натомість Безпятко пообіцяв робити усе для того, щоб чути і розуміти усіх депутатів.
Ігор Поліщук назвав Безпятка одним з найбільш неконфліктних депутатів за результатами минулої каденції.
Натомість депутат від «Свідомих» Тарас Шкітер зауважив, що у посаді має бути баланс влади, тому секретар мав би бути від іншої політичної сили, ніж міський голова. За його словами, найлогічніше було б запропонувати кандидатуру секретаря від другої за чисельності фракції у міській раді – «Європейської Солідарності». Тож він заявив, що «Свідомі» не голосуватимуть.
Після цього Юрій Моклиця від «Європейської Солідарності» також заявив, що фракція не буде підтримувати цю кандидатуру через партійну приналежність.
Далі слово взяв депутат Євген Ткачук («За Майбутнє»). Він зауважив, що коли раніше у історії міської ради були ситуації, що секретар був з опозиційної політичної сили, то це було результатом всього лише домовленостей, а не волі очільників міста. Тому він закликав підтримати кандидатуру Юрія Безпятка.
Депутат Олександр Козлюк (фракція «Батьківщина») зауважив, що давно знає Безпятка, впевнений у його фаховості, тож фракція «Батьківщина» буде підтримувати кандидатуру.
Далі обрали лічильну комісію для проведення таємного голосування.
Зрештою, голова лічильної комісії Ірина Чебелюк оголосила його результати. Так, за кандидатуру Юрія Безпятка проголосували 26 депутатів.
Довідка:
Народився 7 червня 1975 року у м. Луцьк Волинської області
Освіта вища. У 1998 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю “фізичне виховання”, 2008 році Луцький національний технічний університет за спеціальністю “фінанси”.
Трудова діяльність:
З листопада 1995 року до червня 1996 року – працював робітником у МПП ”Лілея”.
З серпня 1998 року до січня 1999 року – працював на посаді сторожа у ДНЗ №41
З січня 1999 року до квітня 2000 року – працював на посаді комерційного агента редакції газети “Віче”
З вересня 2000 року до березня 2001 року – працював на посаді менеджера з реклами рекламно-інформаційного агентства “Наш час”
З листопада 2002 року до вересня 2019 року – працював на посаді працював на посаді менеджера з реклами та маркетингу редакції газети “Волинь” (реорганізовано у ТзОВ “Газета “Волинь”)
З 6 вересня 2019 року до листопада 2020 року працював на посаді радника Луцького міського голови.
Сімейний стан: одружений, разом з дружиною виховують дочку.
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Голосування відбулося сьогодні, 1 грудня, під час сесії міської ради.
Кандидатуру на цю посаду запропонував міський голова Ігор Поліщук. Інших кандидатур не було.
«Люди хочуть змін, нема коли розкачуватися. Закликаю Вас всіх до мудрості і толерантності один до одного…» – сказав у своєму виступі Юрій Безпятко.
Депутат Михайло Наход запитав, як Юрій Безпятко бачить співпрацю з депутатами і чи буде підтримувати ініціативи усіх депутатів, незалежно від їхньої партійної приналежності. Натомість Безпятко пообіцяв робити усе для того, щоб чути і розуміти усіх депутатів.
Ігор Поліщук назвав Безпятка одним з найбільш неконфліктних депутатів за результатами минулої каденції.
Натомість депутат від «Свідомих» Тарас Шкітер зауважив, що у посаді має бути баланс влади, тому секретар мав би бути від іншої політичної сили, ніж міський голова. За його словами, найлогічніше було б запропонувати кандидатуру секретаря від другої за чисельності фракції у міській раді – «Європейської Солідарності». Тож він заявив, що «Свідомі» не голосуватимуть.
Після цього Юрій Моклиця від «Європейської Солідарності» також заявив, що фракція не буде підтримувати цю кандидатуру через партійну приналежність.
Далі слово взяв депутат Євген Ткачук («За Майбутнє»). Він зауважив, що коли раніше у історії міської ради були ситуації, що секретар був з опозиційної політичної сили, то це було результатом всього лише домовленостей, а не волі очільників міста. Тому він закликав підтримати кандидатуру Юрія Безпятка.
Депутат Олександр Козлюк (фракція «Батьківщина») зауважив, що давно знає Безпятка, впевнений у його фаховості, тож фракція «Батьківщина» буде підтримувати кандидатуру.
Далі обрали лічильну комісію для проведення таємного голосування.
Зрештою, голова лічильної комісії Ірина Чебелюк оголосила його результати. Так, за кандидатуру Юрія Безпятка проголосували 26 депутатів.
Довідка:
Народився 7 червня 1975 року у м. Луцьк Волинської області
Освіта вища. У 1998 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю “фізичне виховання”, 2008 році Луцький національний технічний університет за спеціальністю “фінанси”.
Трудова діяльність:
З листопада 1995 року до червня 1996 року – працював робітником у МПП ”Лілея”.
З серпня 1998 року до січня 1999 року – працював на посаді сторожа у ДНЗ №41
З січня 1999 року до квітня 2000 року – працював на посаді комерційного агента редакції газети “Віче”
З вересня 2000 року до березня 2001 року – працював на посаді менеджера з реклами рекламно-інформаційного агентства “Наш час”
З листопада 2002 року до вересня 2019 року – працював на посаді працював на посаді менеджера з реклами та маркетингу редакції газети “Волинь” (реорганізовано у ТзОВ “Газета “Волинь”)
З 6 вересня 2019 року до листопада 2020 року працював на посаді радника Луцького міського голови.
Сімейний стан: одружений, разом з дружиною виховують дочку.
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Коментарі 1
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