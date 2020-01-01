Луцький міськрайонний суд з 1 грудня не надсилатиме повістки поштою





Про це йдеться на офіційному



Зазначається, що відправку листів не робитимуть у зв’язку з критичною ситуацією, що склалась із фінансовим забезпеченням діяльності суддів у 2020 році, зокрема в частині відсутності асигнувань на оплату послуг з відправки поштової кореспонденції.



У суді зауважують, що з метою своєчасного повідомлення про день та час судових засідань треба: при зверненні до суду зазначати засоби зв’язку – офіційні адреси, адреси електронної пошти, номера телефонів, а також використовувати сучасні альтеративні способи для отримання повісток, повідомлень та іншої інформації з суду, а саме:



- ознайомлюватись з датою призначення справи до розгляду на офіційному вебсайті Луцького міськрайонного суду Волинської області у розділі “Громадянам” Списки судових справ, призначених до розгляду за посиланням: https://lc.vl.court.gov.ua/sud0308/gromadyanam/csz/;



- при подачі документів до суду надавати письмову згоду на надсилання судової повістки у вигляді SMS – повідомлень за посиланням: https://court.gov.ua/registration/zayavasms.html, вказуючи свій номер мобільного телефону;



- отримувати процесуальні документи електронною поштою.



У суді наголошують, що про відновлення відправки поштової кореспонденції повідомлять додатково.

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