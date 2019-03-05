У Луцьку п’яний водій збив чоловіка на інвалідному візку

У Луцьку на вулиці Ковельській водій наїхав на чоловіка, який пересувався на інвалідному візку.Автопригода сталась ввечері 30 листопада, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Інспектори на місці події встановили, що водій Daewoo Nubira, який рухався у напрямку вулиці Червоного Хреста, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості та скоїв зіткнення з інвалідним візком (кріслом колісним), що рухався попереду.На щастя в автопригоді ніхто не постраждав. На місці працювали медики, які оглянули чоловіка, що рухався на візку.У водія автомобіля патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак керманич відмовився від проходження огляду. Тому на нього патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа, а також поліса обов'язкового страхування) КУпАП.