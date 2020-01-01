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Вилетіла на узбіччя: поблизу Луцька п'яний водій збив велосипедистку і намагався втекти. ФОТО

Вилетіла на узбіччя: поблизу Луцька п'яний водій збив велосипедистку і намагався втекти. ФОТО
У Луцьку поліцейські охорони затримали п'яного водія, який збив велосипедистку та втік.

Дорожньо-транспортної пригода трапилась 1 грудня приблизно о 6 годині, пише сектор комунікації поліції Волині.

Автопригода сталася неподалік селища Липини. Нетверезий керманич Volkswagen, перевищуючи швидкість, вчинив наїзд на велосипедистку. Від удару жінка вилетіла на узбіччя, а водій транспортного засобу почав втікати. Поліцейські охорони розпочали наздоганяти керманича автомобіля.

Через декілька кілометрів порушник зупинився. У салоні авто перебували троє чоловіків, всі вони були з явними ознаками алкогольного сп’яніння. До слова, в крові водія виявили 2,29 проміле.

На місце автопригоди виїхала слідчо-оперативна група поліції та карета швидкої допомоги. Жінці надали медичну допомогу, на щастя, важких травм вона не отримала.

Вилетіла на узбіччя: поблизу Луцька п'яний водій збив велосипедистку і намагався втекти. ФОТО


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Теги: Липини, аварія, велосипедистка
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