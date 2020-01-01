Вилетіла на узбіччя: поблизу Луцька п'яний водій збив велосипедистку і намагався втекти. ФОТО





Дорожньо-транспортної пригода трапилась 1 грудня приблизно о 6 годині,



Автопригода сталася неподалік селища Липини. Нетверезий керманич Volkswagen, перевищуючи швидкість, вчинив наїзд на велосипедистку. Від удару жінка вилетіла на узбіччя, а водій транспортного засобу почав втікати. Поліцейські охорони розпочали наздоганяти керманича автомобіля.



Через декілька кілометрів порушник зупинився. У салоні авто перебували троє чоловіків, всі вони були з явними ознаками алкогольного сп’яніння. До слова, в крові водія виявили 2,29 проміле.



На місце автопригоди виїхала слідчо-оперативна група поліції та карета швидкої допомоги. Жінці надали медичну допомогу, на щастя, важких травм вона не отримала.







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