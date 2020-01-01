Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 2 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
м.Володимир-Волинський:
вул. Лотоцького 11-45, вул.Богдана Лепкого, вул.Федьковича, вул. Лотоцького 1-9, вул.Козацька 23-37, вул.Лук'яна Кобилиці 2а, вул.Кальнишевського 5-11.
2. 9:00 - 17:00
с. Бубнів вул. Залізнична 12-69
3. 9:00 - 17:00
ФОП Яковлєв Ігор Юрійович магазин"Околиця" вул.І.Мазепи 32А; м.Володимир-Волинський вул. Ольги Басараб, вул.Лотоцького 2-12, 47-53, вул.Івана Мазепи1-9 вул.Січових Стрільців
4. 9:00 - 17:00 Відділ освіти Вол- Вол. Райдержадміністрації
Школа
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00 – 16:00
с.Колона вул.Терешкова, вул.Роздольна
2. 9:30 – 16:30
с.Литовеж вул. Шевченка 81-126
Камінь-Каширський район
1. 09:30--17:00
Магазин Цетральний с.Волиця. Магазин-бар с.Пнівне.КСП с.ПнівнеШколи с.Пнівне.Волиця.Соснівка.Фаринки, с.Пнівне,.Волиця,Городок Фаринки, Соснівка.
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
ТзОВ "ВК "Діоніс"
с.Озерце
вул.9-го Травня, буд.1-35,
вул. Тракторна
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-371 9:00-17:00
смт.Цумань
вул.Терешкової, вул.Корольова,
вул.О.Кошового, вул. Жовтнева
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-556 10:00-14:00
водонапірна башта
с. Мительно
вул. Денисюка, вул. Мезепи, буд.1,2
вул. Воровського, буд. 3-14,16,18
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-235 9:00-17:00
ФОП Фещук О.І. – торговий кіоск
с.Небіжка
вул.Котляревського,буд.1-31,41,43,
вул.Озерцівська,
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-134 9:00-17:00
с.Прилуцьке
вул. Соборності, буд.21-101, 22-102
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00
ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин
м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6, вул.Куліша, вул.Захисників України , вул.Глінки, вул.Шопена, вул.Лисенка, вул.П.Лумумби, пров.П.Лумумби, вул.Суворова, вул.О.Кошового, пров.Соборності ,41-51(непарні)
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-382 9:00-17:00
с. Дачне
вул. Дружби
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ № КТП №773 9:00-17:00
ФОП Давидюк Д.С
с.Колодяжне
2. ПЛ-0,4кВ № ТП№762 9:00-17:00 Відділ освіти Ковельської районної державної
Адміністрації с.Білин
3. ПЛ-0,4кВ № ТП№137 9:00-17:00 ПП "Імені Івана Франка с.Радошин
4. ПЛ-0,4кВ № ТП№203 9:00-17:00 Акціонерне товариство"Українська
залізниця" Філія "Центр забезпечення виробництва с.Радошин
5. ПЛ-0,4кВ № ТП№439 9:00-17:00 ФОП Кондратюк М.В, ФОП Курсова Г.В
Ф.о.Шепшелей В.Я, Релігійна організація "Волинська місцева, релігійна громада Свідків Єгови" м.Ковель
6. ПЛ-0,4кВ № ТП№422
9:00-17:00
ФОП Лисюк І.Г, ФОП Демчук Н.М
ФОП Мороз Л.В, ФОП Солов"янчук О.Б
Управління капітального будівництва та
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Ясашний В.В
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Дорогиничі вул.Центральна, Лісова.
2. КТП-174 9:00-17:00 с.Юнівка вул.П’ятихатки,Луцька, Центральна.
3 ПЛ-0.4кВ Л-2 КТП-47 9:00-17:00 с.Затурці вул.Незалежності1-6
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Районний будинок культури
Прейскурантна група облвиконкому
Магазин кафе «Мирний», Магазин
Кіоск «Волиньтабак», Магазин-бар
Бібліотека, М’ясна лавка-автопричіп
Магазин, Пенсійний фонд, Відділення зв’язку №1, Бібліотека, Торгово офісні приміщення вул. Ковельська 46-66,
вул. Товарова 1,3.
Луцький район
1. 09:30 – 17:00
с. В.Омеляник вул. Лисенка
2. 10:00 – 17:00
с. Княгининок
вул. Поліська.
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00-17:00
с. Головно
2. 10:00-17:00
Школа с.Голядин. Магазин с.Голядин. Церква с.Голядин. Скважина с.Голядин. млин-кузня с Голядин
3. 10:00-17:00
с. Головно
4. 10:00-17:00
с. Головно
5. 10:00-17:00
ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс. МП "Інтер"ер" с Штунь
6. 10:00-17:00
Дубій С.Ф. Магазин с.Куснище
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
х. Калевиця
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Цміни.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Вербена
Ратнівський район
1. 09:30 – 16:00
с.Тур
2. 09:30 – 17:00
смт Ратне. вул. Гранична
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,
магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, вул.Мостова, Лесі Українки
2 ПЛ-0,4 кВ ТП-8
9:00-17:00 с.Тростянка (магазин) с.Тростянка, вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-7
3 ПЛ-0,4 кВ ТП-94 9:00-17:00 м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, вул.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-31
4 ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк», «Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП «Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека «Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-93-02 10:00-17:00 Школа с.Рудня,Лісгосп с.Сьомаки,мобільний Київстар с.Сьомаки,Рудня,Кукуріки
2 КТП-65 10:00-17:00 с.Кримно вул:Молодіжна.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
ЩТП-89 10:00-12:00 с.м.т.Турійськ вул.Сільськогосподарська, Жовтнева
2 ПЛ-0,4кВ
ЩТП-87 13:00-15:00 церква с.м.т.Турійськ вул.Ставецька
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-187 10:00-16:30 ФОП Ткачук - зернотік с.Купичів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
м.Володимир-Волинський:
вул. Лотоцького 11-45, вул.Богдана Лепкого, вул.Федьковича, вул. Лотоцького 1-9, вул.Козацька 23-37, вул.Лук'яна Кобилиці 2а, вул.Кальнишевського 5-11.
2. 9:00 - 17:00
с. Бубнів вул. Залізнична 12-69
3. 9:00 - 17:00
ФОП Яковлєв Ігор Юрійович магазин"Околиця" вул.І.Мазепи 32А; м.Володимир-Волинський вул. Ольги Басараб, вул.Лотоцького 2-12, 47-53, вул.Івана Мазепи1-9 вул.Січових Стрільців
4. 9:00 - 17:00 Відділ освіти Вол- Вол. Райдержадміністрації
Школа
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00 – 16:00
с.Колона вул.Терешкова, вул.Роздольна
2. 9:30 – 16:30
с.Литовеж вул. Шевченка 81-126
Камінь-Каширський район
1. 09:30--17:00
Магазин Цетральний с.Волиця. Магазин-бар с.Пнівне.КСП с.ПнівнеШколи с.Пнівне.Волиця.Соснівка.Фаринки, с.Пнівне,.Волиця,Городок Фаринки, Соснівка.
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
ТзОВ "ВК "Діоніс"
с.Озерце
вул.9-го Травня, буд.1-35,
вул. Тракторна
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-371 9:00-17:00
смт.Цумань
вул.Терешкової, вул.Корольова,
вул.О.Кошового, вул. Жовтнева
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-556 10:00-14:00
водонапірна башта
с. Мительно
вул. Денисюка, вул. Мезепи, буд.1,2
вул. Воровського, буд. 3-14,16,18
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-235 9:00-17:00
ФОП Фещук О.І. – торговий кіоск
с.Небіжка
вул.Котляревського,буд.1-31,41,43,
вул.Озерцівська,
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-134 9:00-17:00
с.Прилуцьке
вул. Соборності, буд.21-101, 22-102
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00
ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин
м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6, вул.Куліша, вул.Захисників України , вул.Глінки, вул.Шопена, вул.Лисенка, вул.П.Лумумби, пров.П.Лумумби, вул.Суворова, вул.О.Кошового, пров.Соборності ,41-51(непарні)
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-382 9:00-17:00
с. Дачне
вул. Дружби
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ № КТП №773 9:00-17:00
ФОП Давидюк Д.С
с.Колодяжне
2. ПЛ-0,4кВ № ТП№762 9:00-17:00 Відділ освіти Ковельської районної державної
Адміністрації с.Білин
3. ПЛ-0,4кВ № ТП№137 9:00-17:00 ПП "Імені Івана Франка с.Радошин
4. ПЛ-0,4кВ № ТП№203 9:00-17:00 Акціонерне товариство"Українська
залізниця" Філія "Центр забезпечення виробництва с.Радошин
5. ПЛ-0,4кВ № ТП№439 9:00-17:00 ФОП Кондратюк М.В, ФОП Курсова Г.В
Ф.о.Шепшелей В.Я, Релігійна організація "Волинська місцева, релігійна громада Свідків Єгови" м.Ковель
6. ПЛ-0,4кВ № ТП№422
9:00-17:00
ФОП Лисюк І.Г, ФОП Демчук Н.М
ФОП Мороз Л.В, ФОП Солов"янчук О.Б
Управління капітального будівництва та
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Ясашний В.В
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Дорогиничі вул.Центральна, Лісова.
2. КТП-174 9:00-17:00 с.Юнівка вул.П’ятихатки,Луцька, Центральна.
3 ПЛ-0.4кВ Л-2 КТП-47 9:00-17:00 с.Затурці вул.Незалежності1-6
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Районний будинок культури
Прейскурантна група облвиконкому
Магазин кафе «Мирний», Магазин
Кіоск «Волиньтабак», Магазин-бар
Бібліотека, М’ясна лавка-автопричіп
Магазин, Пенсійний фонд, Відділення зв’язку №1, Бібліотека, Торгово офісні приміщення вул. Ковельська 46-66,
вул. Товарова 1,3.
Луцький район
1. 09:30 – 17:00
с. В.Омеляник вул. Лисенка
2. 10:00 – 17:00
с. Княгининок
вул. Поліська.
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00-17:00
с. Головно
2. 10:00-17:00
Школа с.Голядин. Магазин с.Голядин. Церква с.Голядин. Скважина с.Голядин. млин-кузня с Голядин
3. 10:00-17:00
с. Головно
4. 10:00-17:00
с. Головно
5. 10:00-17:00
ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс. МП "Інтер"ер" с Штунь
6. 10:00-17:00
Дубій С.Ф. Магазин с.Куснище
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
х. Калевиця
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Цміни.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Вербена
Ратнівський район
1. 09:30 – 16:00
с.Тур
2. 09:30 – 17:00
смт Ратне. вул. Гранична
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,
магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, вул.Мостова, Лесі Українки
2 ПЛ-0,4 кВ ТП-8
9:00-17:00 с.Тростянка (магазин) с.Тростянка, вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-7
3 ПЛ-0,4 кВ ТП-94 9:00-17:00 м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, вул.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-31
4 ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк», «Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП «Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека «Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-93-02 10:00-17:00 Школа с.Рудня,Лісгосп с.Сьомаки,мобільний Київстар с.Сьомаки,Рудня,Кукуріки
2 КТП-65 10:00-17:00 с.Кримно вул:Молодіжна.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
ЩТП-89 10:00-12:00 с.м.т.Турійськ вул.Сільськогосподарська, Жовтнева
2 ПЛ-0,4кВ
ЩТП-87 13:00-15:00 церква с.м.т.Турійськ вул.Ставецька
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-187 10:00-16:30 ФОП Ткачук - зернотік с.Купичів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 2 грудня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку на Рівненській – вечірня аварія
Сьогодні, 18:02
У селищі на Волині вандали пошкодили футбольне поле. ФОТО
Сьогодні, 17:44
Як будують «Супернову». ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 17:39