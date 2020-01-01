Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 2 грудня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».



Володимир-Волинський район



1. 9:00 - 17:00

м.Володимир-Волинський:

вул. Лотоцького 11-45, вул.Богдана Лепкого, вул.Федьковича, вул. Лотоцького 1-9, вул.Козацька 23-37, вул.Лук'яна Кобилиці 2а, вул.Кальнишевського 5-11.

2. 9:00 - 17:00

с. Бубнів вул. Залізнична 12-69

3. 9:00 - 17:00

ФОП Яковлєв Ігор Юрійович магазин"Околиця" вул.І.Мазепи 32А; м.Володимир-Волинський вул. Ольги Басараб, вул.Лотоцького 2-12, 47-53, вул.Івана Мазепи1-9 вул.Січових Стрільців



4. 9:00 - 17:00 Відділ освіти Вол- Вол. Райдержадміністрації

Школа



Горохівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Іваничівський район



1. 10:00 – 16:00

с.Колона вул.Терешкова, вул.Роздольна

2. 9:30 – 16:30

с.Литовеж вул. Шевченка 81-126



Камінь-Каширський район



1. 09:30--17:00

Магазин Цетральний с.Волиця. Магазин-бар с.Пнівне.КСП с.ПнівнеШколи с.Пнівне.Волиця.Соснівка.Фаринки, с.Пнівне,.Волиця,Городок Фаринки, Соснівка.



Ківерцівський район



1. 9:00-17:00

ТзОВ "ВК "Діоніс"

с.Озерце

вул.9-го Травня, буд.1-35,

вул. Тракторна

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-371 9:00-17:00

смт.Цумань

вул.Терешкової, вул.Корольова,

вул.О.Кошового, вул. Жовтнева

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-556 10:00-14:00

водонапірна башта

с. Мительно

вул. Денисюка, вул. Мезепи, буд.1,2

вул. Воровського, буд. 3-14,16,18

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-235 9:00-17:00

ФОП Фещук О.І. – торговий кіоск



с.Небіжка

вул.Котляревського,буд.1-31,41,43,

вул.Озерцівська,

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-134 9:00-17:00



с.Прилуцьке

вул. Соборності, буд.21-101, 22-102

6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00

ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск

ФОП Демчук О.М. - магазин

Ківерцівське МСТ - магазин

м.Ківерці

вул.Залізниця буд.2,4,6, вул.Куліша, вул.Захисників України , вул.Глінки, вул.Шопена, вул.Лисенка, вул.П.Лумумби, пров.П.Лумумби, вул.Суворова, вул.О.Кошового, пров.Соборності ,41-51(непарні)

7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-382 9:00-17:00

с. Дачне

вул. Дружби



Ковельський район



1.

ПЛ-0,4кВ № КТП №773 9:00-17:00

ФОП Давидюк Д.С

с.Колодяжне

2. ПЛ-0,4кВ № ТП№762 9:00-17:00 Відділ освіти Ковельської районної державної

Адміністрації с.Білин

3. ПЛ-0,4кВ № ТП№137 9:00-17:00 ПП "Імені Івана Франка с.Радошин

4. ПЛ-0,4кВ № ТП№203 9:00-17:00 Акціонерне товариство"Українська

залізниця" Філія "Центр забезпечення виробництва с.Радошин

5. ПЛ-0,4кВ № ТП№439 9:00-17:00 ФОП Кондратюк М.В, ФОП Курсова Г.В

Ф.о.Шепшелей В.Я, Релігійна організація "Волинська місцева, релігійна громада Свідків Єгови" м.Ковель

6. ПЛ-0,4кВ № ТП№422

9:00-17:00



ФОП Лисюк І.Г, ФОП Демчук Н.М

ФОП Мороз Л.В, ФОП Солов"янчук О.Б

Управління капітального будівництва та

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради

ФОП Ясашний В.В



Локачинський район



1. 9:00-17:00

с.Дорогиничі вул.Центральна, Лісова.

2. КТП-174 9:00-17:00 с.Юнівка вул.П’ятихатки,Луцька, Центральна.

3 ПЛ-0.4кВ Л-2 КТП-47 9:00-17:00 с.Затурці вул.Незалежності1-6



місто Луцьк



1. 13:30-17:00

Районний будинок культури

Прейскурантна група облвиконкому

Магазин кафе «Мирний», Магазин

Кіоск «Волиньтабак», Магазин-бар

Бібліотека, М’ясна лавка-автопричіп

Магазин, Пенсійний фонд, Відділення зв’язку №1, Бібліотека, Торгово офісні приміщення вул. Ковельська 46-66,

вул. Товарова 1,3.



Луцький район



1. 09:30 – 17:00

с. В.Омеляник вул. Лисенка

2. 10:00 – 17:00

с. Княгининок

вул. Поліська.



Любомльський та Шацький райони



1. 10:00-17:00

с. Головно

2. 10:00-17:00

Школа с.Голядин. Магазин с.Голядин. Церква с.Голядин. Скважина с.Голядин. млин-кузня с Голядин

3. 10:00-17:00

с. Головно

4. 10:00-17:00

с. Головно

5. 10:00-17:00

ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс. МП "Інтер"ер" с Штунь

6. 10:00-17:00

Дубій С.Ф. Магазин с.Куснище



Любешівський район



1. 10:00 - 17:00

х. Калевиця



Маневицький район



1. 10:00-17:00



с. Цміни.



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Вербена



Ратнівський район



1. 09:30 – 16:00

с.Тур

2. 09:30 – 17:00

смт Ратне. вул. Гранична



Рожищенський район



1. 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,

магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, вул.Мостова, Лесі Українки

2 ПЛ-0,4 кВ ТП-8

9:00-17:00 с.Тростянка (магазин) с.Тростянка, вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-7

3 ПЛ-0,4 кВ ТП-94 9:00-17:00 м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, вул.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-31

4 ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,

магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк», «Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП «Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека «Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47



Старовижівський район



1 ПЛ-10кВ Л-93-02 10:00-17:00 Школа с.Рудня,Лісгосп с.Сьомаки,мобільний Київстар с.Сьомаки,Рудня,Кукуріки

2 КТП-65 10:00-17:00 с.Кримно вул:Молодіжна.



Турійський район



1 ПЛ-0,4кВ

ЩТП-89 10:00-12:00 с.м.т.Турійськ вул.Сільськогосподарська, Жовтнева

2 ПЛ-0,4кВ

ЩТП-87 13:00-15:00 церква с.м.т.Турійськ вул.Ставецька

3 ПЛ-0,4кВ

КТП-187 10:00-16:30 ФОП Ткачук - зернотік с.Купичів





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9:00 - 17:00м.Володимир-Волинський:вул. Лотоцького 11-45, вул.Богдана Лепкого, вул.Федьковича, вул. Лотоцького 1-9, вул.Козацька 23-37, вул.Лук'яна Кобилиці 2а, вул.Кальнишевського 5-11.2. 9:00 - 17:00с. Бубнів вул. Залізнична 12-693. 9:00 - 17:00ФОП Яковлєв Ігор Юрійович магазин"Околиця" вул.І.Мазепи 32А; м.Володимир-Волинський вул. Ольги Басараб, вул.Лотоцького 2-12, 47-53, вул.Івана Мазепи1-9 вул.Січових Стрільців4. 9:00 - 17:00 Відділ освіти Вол- Вол. РайдержадміністраціїШколаВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00 – 16:00с.Колона вул.Терешкова, вул.Роздольна2. 9:30 – 16:30с.Литовеж вул. Шевченка 81-1261. 09:30--17:00Магазин Цетральний с.Волиця. Магазин-бар с.Пнівне.КСП с.ПнівнеШколи с.Пнівне.Волиця.Соснівка.Фаринки, с.Пнівне,.Волиця,Городок Фаринки, Соснівка.1. 9:00-17:00ТзОВ "ВК "Діоніс"с.Озерцевул.9-го Травня, буд.1-35,вул. Тракторна2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-371 9:00-17:00смт.Цуманьвул.Терешкової, вул.Корольова,вул.О.Кошового, вул. Жовтнева3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-556 10:00-14:00водонапірна баштас. Мительновул. Денисюка, вул. Мезепи, буд.1,2вул. Воровського, буд. 3-14,16,184 ПЛ-0,4 кВ від КТП-235 9:00-17:00ФОП Фещук О.І. – торговий кіоскс.Небіжкавул.Котляревського,буд.1-31,41,43,вул.Озерцівська,5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-134 9:00-17:00с.Прилуцькевул. Соборності, буд.21-101, 22-1026 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоскФОП Демчук О.М. - магазинКіверцівське МСТ - магазинм.Ківерцівул.Залізниця буд.2,4,6, вул.Куліша, вул.Захисників України , вул.Глінки, вул.Шопена, вул.Лисенка, вул.П.Лумумби, пров.П.Лумумби, вул.Суворова, вул.О.Кошового, пров.Соборності ,41-51(непарні)7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-382 9:00-17:00с. Дачневул. Дружби1.ПЛ-0,4кВ № КТП №773 9:00-17:00ФОП Давидюк Д.Сс.Колодяжне2. ПЛ-0,4кВ № ТП№762 9:00-17:00 Відділ освіти Ковельської районної державноїАдміністрації с.Білин3. ПЛ-0,4кВ № ТП№137 9:00-17:00 ПП "Імені Івана Франка с.Радошин4. ПЛ-0,4кВ № ТП№203 9:00-17:00 Акціонерне товариство"Українськазалізниця" Філія "Центр забезпечення виробництва с.Радошин5. ПЛ-0,4кВ № ТП№439 9:00-17:00 ФОП Кондратюк М.В, ФОП Курсова Г.ВФ.о.Шепшелей В.Я, Релігійна організація "Волинська місцева, релігійна громада Свідків Єгови" м.Ковель6. ПЛ-0,4кВ № ТП№4229:00-17:00ФОП Лисюк І.Г, ФОП Демчук Н.МФОП Мороз Л.В, ФОП Солов"янчук О.БУправління капітального будівництва тажитлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Ясашний В.В1. 9:00-17:00с.Дорогиничі вул.Центральна, Лісова.2. КТП-174 9:00-17:00 с.Юнівка вул.П’ятихатки,Луцька, Центральна.3 ПЛ-0.4кВ Л-2 КТП-47 9:00-17:00 с.Затурці вул.Незалежності1-61. 13:30-17:00Районний будинок культуриПрейскурантна група облвиконкомуМагазин кафе «Мирний», МагазинКіоск «Волиньтабак», Магазин-барБібліотека, М’ясна лавка-автопричіпМагазин, Пенсійний фонд, Відділення зв’язку №1, Бібліотека, Торгово офісні приміщення вул. Ковельська 46-66,вул. Товарова 1,3.1. 09:30 – 17:00с. В.Омеляник вул. Лисенка2. 10:00 – 17:00с. Княгининоквул. Поліська.1. 10:00-17:00с. Головно2. 10:00-17:00Школа с.Голядин. Магазин с.Голядин. Церква с.Голядин. Скважина с.Голядин. млин-кузня с Голядин3. 10:00-17:00с. Головно4. 10:00-17:00с. Головно5. 10:00-17:00ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс. МП "Інтер"ер" с Штунь6. 10:00-17:00Дубій С.Ф. Магазин с.Куснище1. 10:00 - 17:00х. Калевиця1. 10:00-17:00с. Цміни.1. 09:00-17:00Вербена1. 09:30 – 16:00с.Тур2. 09:30 – 17:00смт Ратне. вул. Гранична1. 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, вул.Мостова, Лесі Українки2 ПЛ-0,4 кВ ТП-89:00-17:00 с.Тростянка (магазин) с.Тростянка, вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-73 ПЛ-0,4 кВ ТП-94 9:00-17:00 м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, вул.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-314 ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк», «Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП «Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека «Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 471 ПЛ-10кВ Л-93-02 10:00-17:00 Школа с.Рудня,Лісгосп с.Сьомаки,мобільний Київстар с.Сьомаки,Рудня,Кукуріки2 КТП-65 10:00-17:00 с.Кримно вул:Молодіжна.1 ПЛ-0,4кВЩТП-89 10:00-12:00 с.м.т.Турійськ вул.Сільськогосподарська, Жовтнева2 ПЛ-0,4кВЩТП-87 13:00-15:00 церква с.м.т.Турійськ вул.Ставецька3 ПЛ-0,4кВКТП-187 10:00-16:30 ФОП Ткачук - зернотік с.Купичів

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