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Волинський поліцейський став володарем «чорного пояса»

Волинський поліцейський став володарем «чорного пояса»
27 листопада під час кваліфікаційного семінару та іспиту з атестаційних вимог на вищі учнівські (КЮ) та майстерські ступені (ДАНи) з рукопашного бою волинський поліцейський Тарас Стефановський успішно виконав нормативи та став володарем "чорного пояса" (майстерський ступінь І ДАНу).

Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області.

Тарас працює в ГУНП у Волинській області. А у вільний від служби час приділяє посилену увагу спорту та фізичним навантаженням, є тренером місцевого спортивного клубу.

Складні атестаційні вимоги з рукопашного бою не дають великого розростання кількості майстрів «чорного поясу» в областях. Адже технічні вимоги до кандидатів передбачають наявність в учасників атестації гарної фізичної підготовки, вміння виконання складної акробатики (в комбінаціях та зі зброєю), володіння високим арсеналом ударної та кидкової техніки, різних важелів, больових та задушливих прийомів. Кульмінацією іспиту є необхідність проведення поєдинків із кількома супротивниками одночасно, в тому числі, зі зброєю та із різних незручних для себе положень з урахуванням фактору несподіваності. Після цього кожен кандидат повинен провести без пауз на відпочинок від шести до десяти двобоїв (залежно від рівня складності) тривалістю 2 хвилини кожен із різними суперниками підряд.

Цього разу чотирьом представникам «рукопашної спільноти» міста Луцька, у тому числі, нашому Тарасові Стефановському, вдалося подолати усі труднощі, пов’язані із підготовкою та проходженням кваліфікаційного іспиту.

Волинський поліцейський став володарем «чорного пояса»
Волинський поліцейський став володарем «чорного пояса»


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Теги: волинський поліцейський, чорний пояс, рукопашний бій
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