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Помер волинянин, який постраждав в ДТП у Горохівському районі

Помер волинянин, який постраждав в ДТП у Горохівському районі
Волинянин, який отримав травми унаслідок ДТП на Волині, помер вчора, 30 листопада, у відділенні реанімації обласної клінічної лікарні у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, аварія сталася 25 листопада близько 8:00 у селі Шклинь Горохівського району. Зіткнулися автомобілі ВАЗ та Audi.

Як повідомлялося, водій автомобіля Audi, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав переваги в русі легковику ВАЗ, який рухався головною дорогою. Внаслідок цього відбулося зіткнення.

Від удару водія затисло всередині машини, тому травмований не міг самостійно вибратися із транспортного засобу. Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту рятували чоловіка.

Постраждалого водія ВАЗ у важкому стані було госпіталізовано до лікарні. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося.

Інформацію про смерть учасника дорожньо-транспортної пригоди підтвердили у пресслужбі волинської поліції.

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Теги: смерть, аварія, Шклинь
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