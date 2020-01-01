Помер волинянин, який постраждав в ДТП у Горохівському районі





Про це



Нагадаємо, аварія сталася 25 листопада близько 8:00 у селі Шклинь Горохівського району. Зіткнулися автомобілі ВАЗ та Audi.



Як повідомлялося, водій автомобіля Audi, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав переваги в русі легковику ВАЗ, який рухався головною дорогою. Внаслідок цього відбулося зіткнення.



Від удару водія затисло всередині машини, тому травмований не міг самостійно вибратися із транспортного засобу. Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту рятували чоловіка.



Постраждалого водія ВАЗ у важкому стані було госпіталізовано до лікарні. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося.



Інформацію про смерть учасника дорожньо-транспортної пригоди підтвердили у пресслужбі волинської поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин, який отримав травми унаслідок ДТП на Волині, помер вчора, 30 листопада, у відділенні реанімації обласної клінічної лікарні у Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Нагадаємо, аварія сталася 25 листопада близько 8:00Зіткнулися автомобілі ВАЗ та Audi.Як повідомлялося, водій автомобіля Audi, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав переваги в русі легковику ВАЗ, який рухався головною дорогою. Внаслідок цього відбулося зіткнення.Від удару водія затисло всередині машини, тому травмований не міг самостійно вибратися із транспортного засобу. Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту рятували чоловіка.Постраждалого водія ВАЗ у важкому стані було госпіталізовано до лікарні. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося.Інформацію про смерть учасника дорожньо-транспортної пригоди підтвердили у пресслужбі волинської поліції.

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