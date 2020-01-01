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В уряді повідомили, коли ухвалять рішення щодо локдауну

В уряді повідомили, коли ухвалять рішення щодо локдауну
Рішення щодо посилення карантинних обмежень ухвалять після висновків Міністерства охорони здоров’я за підсумками трьох тижнів карантину вихідного дня, які мають бути завтра.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає кореспондент УНН.

"Насправді важко коментувати те, що ще не затверджено… Ми чекаємо офіційних висновків МОЗ за підсумками реалізації трьох тижнів "карантину вихідного дня", й вже на підставі цього ухвалюватимуться подальші рішення", - сказав Немчінов.

За його словами, за результатами аналізу Секретаріату РНБО, є по тижнях явне зниження активності у вихідні, а якщо подивитися статистику щодо зростання кількості захворюваності, то тижневі показники говорять про те, що йде суттєве уповільнення й практично стабілізація кількості українців, які захворіли та виявлені з COVID-19.

"Я думаю, що ми завтра будемо бачити пропозиції Міністерства охорони здоров’я й відповідно до них ухвалюватимемо рішення", - розповів він.

Нагадаємо, у Зеленського заявили, що точної дати введення локдауну ще немає. Як повідомила прессекретар президента України Юлія Мендель,вивчаються всі можливі сценарії, прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки.

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Теги: уряд, локдаун, рішення
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