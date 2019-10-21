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У лісництві на Волині виявили чоловіка, який встиг зрубати понад 3 десятки новорічних дерев

У лісництві на Волині виявили чоловіка, який встиг зрубати понад 3 десятки новорічних дерев
Працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування ДП «Камінь-Каширське ЛГ» під час патрулювання на території Сошичненського лісництва учора, 29 листопада, виявили незаконну рубку дерев.

Про це йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.

Він встиг зрубати 32 дерева породи сосна – з метою заготівлі для продажу на новорічні свята. Встановили особу лісопорушника, це житель с. Сошичне Камінь-Каширського району.

За фактом склали протокол, матеріали передали для розслідування працівникам відділу поліції. Окрім штрафів, лісопорушнику доведеться відшкодувати суттєві збитки.



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Теги: лісопорушник, сосни, незаконна порубка, Волинь
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