У лісництві на Волині виявили чоловіка, який встиг зрубати понад 3 десятки новорічних дерев





Про це йдеться на



Він встиг зрубати 32 дерева породи сосна – з метою заготівлі для продажу на новорічні свята. Встановили особу лісопорушника, це житель с. Сошичне Камінь-Каширського району.



За фактом склали протокол, матеріали передали для розслідування працівникам відділу поліції. Окрім штрафів, лісопорушнику доведеться відшкодувати суттєві збитки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування ДП «Камінь-Каширське ЛГ» під час патрулювання на території Сошичненського лісництва учора, 29 листопада, виявили незаконну рубку дерев.Про це йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ. Він встиг зрубати 32 дерева породи сосна – з метою заготівлі для продажу на новорічні свята. Встановили особу лісопорушника, це житель с. Сошичне Камінь-Каширського району.За фактом склали протокол, матеріали передали для розслідування працівникам відділу поліції. Окрім штрафів, лісопорушнику доведеться відшкодувати суттєві збитки.

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