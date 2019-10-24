У Польщі п’яний українець понищив чотири припарковані автівки





Як пoвідoмляє



Будучи сильно п’яним, 23-річний хлопець бігав по вулиці та серйозно пошкодив чотири автомобілі, які були припарковані неподалік місця його проживання. Насенені ним збитки автовласники оцінили в майже 13 тисяч злотих.



Правоохоронці пред'явили українцю звинувачення пошкоджені чужого майна та повідомили, що він порушив умови карантину. За це йому загрожує серйозний штраф та до 5 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-річний громадянин України понищив чотири припарковані автомобілі у місті Руда Шльонська у Польщі.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, молодий українець після приїзду до Польщі повинен був відбувати обов'язковий карантин, однак замість цього він напився разом з колегами та почав буянити.Будучи сильно п’яним, 23-річний хлопець бігав по вулиці та серйозно пошкодив чотири автомобілі, які були припарковані неподалік місця його проживання. Насенені ним збитки автовласники оцінили в майже 13 тисяч злотих.Правоохоронці пред'явили українцю звинувачення пошкоджені чужого майна та повідомили, що він порушив умови карантину. За це йому загрожує серйозний штраф та до 5 років позбавлення волі.

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