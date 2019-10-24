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У Польщі п’яний українець понищив чотири припарковані автівки

У Польщі п’яний українець понищив чотири припарковані автівки
23-річний громадянин України понищив чотири припарковані автомобілі у місті Руда Шльонська у Польщі.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, молодий українець після приїзду до Польщі повинен був відбувати обов'язковий карантин, однак замість цього він напився разом з колегами та почав буянити.

Будучи сильно п’яним, 23-річний хлопець бігав по вулиці та серйозно пошкодив чотири автомобілі, які були припарковані неподалік місця його проживання. Насенені ним збитки автовласники оцінили в майже 13 тисяч злотих.

Правоохоронці пред'явили українцю звинувачення пошкоджені чужого майна та повідомили, що він порушив умови карантину. За це йому загрожує серйозний штраф та до 5 років позбавлення волі.

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Теги: українець, Польща, порушення карантину, авто, пошкодження
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