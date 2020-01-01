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Кого обрали заступниками Нововолинського міського голови

Кого обрали заступниками Нововолинського міського голови
1-го грудня під час позачергового засідання сесії Нововолинської міської ради обрали заступників міського голови Бориса Карпуса. Ними стали Вікторія Скриннік, Юлія Лефтер та Олександр Громик. Керівником справами виконавчого комітету – Валентина Степюк.

Про це повідомляє "Буг".

Міський голова Нововолинська Борис Карпус запропонував три кандидатури на посаду своїх заступників. Зазначив, що попередньо були проговорені кандидатури.

“За” проєкт рішення про призначення заступників та керуючого справами проголосували 26 депутатів, “проти” – 2, “утримався” – 5.

Зазначимо, серед депутатів виникло питання щодо заступниці, яку запропонував мер, Юлії Лефтер. Вона розповіла, що працювала секретарем Бердичівської міської ради, є юристкою, екологинею та PDM консультанткою.

“Моє завдання – забезпечити сталий розвиток Нововолинська. Я маю досвід співпраці з Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, залучення в Бердичів програм місцевого розвитку НЕФКО та U-LEAD з Європою. Свій досвід співпраці буду використовувати в Нововолинську”, – зазначила Юлія Лефтер.

Вікторія Скриннік
Вікторія Скриннік
Юлія Лефтер
Юлія Лефтер
Олександр Громик
Олександр Громик
Валентина Степюк.
Валентина Степюк.

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Теги: новообрана Нововолинська міська рада, заступники, перше засідання
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