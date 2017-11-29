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У кінотеатрі «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*

У кінотеатрі «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*
У «PremierCity» повідомляють, що квитки або смаколики у кінотеатрі можна придбати за бонуси.

Про це інформує адміністрація закладу.

«Перевіряйте бонуси на сайті кінотеатру, приходьте та розраховуйтесь на касі або в буфеті. Бонуси дійсні до 31 грудня поточного року», - йдеться у повідомленні.

Кінотеатр знаходиться за адресою: м.Луцьк, вул.Сухомлинського, 1, ТРЦ ПортCity, 3-ій поверх.

У кінотеатрі «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*


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Теги: PremierCity, квитки, бонуси
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