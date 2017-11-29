У кінотеатрі «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*
Сьогодні, 15:55
У «PremierCity» повідомляють, що квитки або смаколики у кінотеатрі можна придбати за бонуси.
Про це інформує адміністрація закладу.
«Перевіряйте бонуси на сайті кінотеатру, приходьте та розраховуйтесь на касі або в буфеті. Бонуси дійсні до 31 грудня поточного року», - йдеться у повідомленні.
Кінотеатр знаходиться за адресою: м.Луцьк, вул.Сухомлинського, 1, ТРЦ ПортCity, 3-ій поверх.
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Про це інформує адміністрація закладу.
«Перевіряйте бонуси на сайті кінотеатру, приходьте та розраховуйтесь на касі або в буфеті. Бонуси дійсні до 31 грудня поточного року», - йдеться у повідомленні.
Кінотеатр знаходиться за адресою: м.Луцьк, вул.Сухомлинського, 1, ТРЦ ПортCity, 3-ій поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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