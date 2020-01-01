Стало відомо, коли «Волинь» зіграє перенесені матчі
Сьогодні, 06:32
Адміністрація ПФЛ визначила дати проведення перенесених матчів змагань ПФЛ, а також згідно доповнень до календаря внесла туди деякі правки.
Про це йдеться на сайті ФК "Волинь".
Нагадаємо, що «Волинь» має одразу три перенесені поєдинки – виїзні з «Миколаєвом» та «Чорноморцем», а також домашній проти «Прикарпаття».
Так, гостьовий поєдинок 15-го туру Першої ліги з одеським «Чорноморцем» наша команда проведе 12 березня. Цим матчем «Волинь» розпочне весняну частину чемпіонату України. Матч із «Прикарпаттям», що мав відбутися у 14-му турі, «Хрестоносці» зіграють вдома 12 травня. А гру 4-го туру на виїзді проти «Миколаєва» волиняни проведуть 30 травня.
Разом із тим, для «Волині» змінилися базові дати проведення деяких матчів. Зокрема, поєдинок 24-го туру проти житомирського «Полісся» на виїзді відбудеться на день раніше – 29 квітня, а домашній матч 26-го туру проти «Гірника-Спорту» планується на день пізніше – 16 травня. Також у ПФЛ ухвалили рішення про зміщення на день пізніше матчів двох останніх турів Першої ліги – вони тепер відбудуться 5 та 12 червня.
Будьте завжди в курсі розкладу ігор «Волині» у відповідному розділі на нашому сайті.
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Про це йдеться на сайті ФК "Волинь".
Нагадаємо, що «Волинь» має одразу три перенесені поєдинки – виїзні з «Миколаєвом» та «Чорноморцем», а також домашній проти «Прикарпаття».
Так, гостьовий поєдинок 15-го туру Першої ліги з одеським «Чорноморцем» наша команда проведе 12 березня. Цим матчем «Волинь» розпочне весняну частину чемпіонату України. Матч із «Прикарпаттям», що мав відбутися у 14-му турі, «Хрестоносці» зіграють вдома 12 травня. А гру 4-го туру на виїзді проти «Миколаєва» волиняни проведуть 30 травня.
Разом із тим, для «Волині» змінилися базові дати проведення деяких матчів. Зокрема, поєдинок 24-го туру проти житомирського «Полісся» на виїзді відбудеться на день раніше – 29 квітня, а домашній матч 26-го туру проти «Гірника-Спорту» планується на день пізніше – 16 травня. Також у ПФЛ ухвалили рішення про зміщення на день пізніше матчів двох останніх турів Першої ліги – вони тепер відбудуться 5 та 12 червня.
Будьте завжди в курсі розкладу ігор «Волині» у відповідному розділі на нашому сайті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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