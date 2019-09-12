На Волині побилися двоє неповнолітніх
Сьогодні, 17:16
У Любомлі сталася бійка між двома неповнолітніми - один хлопець наніс удари руками та ногами іншому.
Про це повідомляє Любомльський відділ поліції.
Наразі працівники відділу поліції встановили усіх учасників події, з ними провели бесіди профілактичного характеру.
Також вирішується питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності батьків одного з учасників події (ч. 1 ст. 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей»). Санкція статті передбачає попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Головне фото - ілюстративне
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Про це повідомляє Любомльський відділ поліції.
Наразі працівники відділу поліції встановили усіх учасників події, з ними провели бесіди профілактичного характеру.
Також вирішується питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності батьків одного з учасників події (ч. 1 ст. 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей»). Санкція статті передбачає попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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