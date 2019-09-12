На Волині побилися двоє неповнолітніх





Про це повідомляє Любомльський відділ поліції.



Наразі працівники відділу поліції встановили усіх учасників події, з ними провели бесіди профілактичного характеру.



Також вирішується питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності батьків одного з учасників події (ч. 1 ст. 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей»). Санкція статті передбачає попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.



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