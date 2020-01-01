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Як будують «Супернову». ВІДЕОЗВІТ*

Як будують «Супернову». ВІДЕОЗВІТ*
На будівельному майданчику ЖК «Супернова» активно тривають роботи. Уже повністю звели перший під'їзд у «великому» будинку та готують фундамент для п'ятого.

На сайті будівельної компанії «Інвестор» розповіли, які саме роботи наразі тривають у «великому» будинку.

1 під‘їзд – завершили будівельну частину;
2 під‘їзд – мурують 5-й поверх;
3 під‘їзд – кладуть панелі перекриття на цокольний поверх;
4 під‘їзд – облаштовують армопояс;
5 під‘їзд – облаштовують піщану подушку.

Також внутрішні будівельні роботи тривають на 5 будинку «Супернови»:

– встановили вхідні двері у квартирах;
– встановили поквартирно електрощитки;
– змонтували ліфт;
– розпочали штукатурку стін у під‘їзді та облаштування вхідної групи.

Відеозвіт із будівельного майданчика (листопад 2020 р.)



Фотозвіт із будівельного майданчика (листопад 2020 р.)



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

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Теги: Супернова, Інвестор, реклама, будівництво
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