У селищі на Волині вандали пошкодили футбольне поле. ФОТО





Про це інформує футбольний клуб "Олика", - пише



«Футбольний клуб Олика, розшукує осіб які пошколили футбольне поле у смт. Олика, 29-30 листопада шляхом заїзду автомобілем на футбольне поле було серйозно пошкоджено газон», – йдеться у дописі.



Також просять зголоситися тих, хто має будь-яку інформацію стосовно цієї прикрої ситуації. Контактний номер телефону: 050-678-88-93.







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