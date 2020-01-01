У селищі на Волині вандали пошкодили футбольне поле. ФОТО
Сьогодні, 17:44
У селищі Олика Ківерцівського району вандали на автомобілі пошкодили футбольне поле.
Про це інформує футбольний клуб "Олика", - пише Район.Ківерці.
«Футбольний клуб Олика, розшукує осіб які пошколили футбольне поле у смт. Олика, 29-30 листопада шляхом заїзду автомобілем на футбольне поле було серйозно пошкоджено газон», – йдеться у дописі.
Також просять зголоситися тих, хто має будь-яку інформацію стосовно цієї прикрої ситуації. Контактний номер телефону: 050-678-88-93.
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Про це інформує футбольний клуб "Олика", - пише Район.Ківерці.
«Футбольний клуб Олика, розшукує осіб які пошколили футбольне поле у смт. Олика, 29-30 листопада шляхом заїзду автомобілем на футбольне поле було серйозно пошкоджено газон», – йдеться у дописі.
Також просять зголоситися тих, хто має будь-яку інформацію стосовно цієї прикрої ситуації. Контактний номер телефону: 050-678-88-93.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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