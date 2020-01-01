У Луцьку на Рівненській – вечірня аварія





Про це



Аварія сталася близько 17:00 на вулиці Рівненській. Водій сірого Fiat не надав перевагу у русі Opel, тому допустив зіткнення.



Наразі про постраждалих невідомо. Автівки зазнали механічних ушкоджень.



На місці працює екіпаж патрульної поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 1 грудня, зіткнулися дві автівки на вулиці Рівненській у Луцьку.Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.Аварія сталася близько 17:00 на вулиці Рівненській. Водій сірого Fiat не надав перевагу у русі Opel, тому допустив зіткнення.Наразі про постраждалих невідомо. Автівки зазнали механічних ушкоджень.На місці працює екіпаж патрульної поліції.

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