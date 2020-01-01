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У Луцьку на Рівненській – вечірня аварія

У Луцьку на Рівненській – вечірня аварія
Сьогодні, 1 грудня, зіткнулися дві автівки на вулиці Рівненській у Луцьку.

Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.

Аварія сталася близько 17:00 на вулиці Рівненській. Водій сірого Fiat не надав перевагу у русі Opel, тому допустив зіткнення.

Наразі про постраждалих невідомо. Автівки зазнали механічних ушкоджень.

На місці працює екіпаж патрульної поліції.

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Теги: Луцьк, вечірня аварія
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