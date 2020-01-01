У центрі Луцька відбулася акція до Дня боротьби зі СНІДом. ВІДЕО





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Організували акцію, під час якої розповідали перехожим про ВІЛ/СНІД та роздавали інформаційні листівки, волонтери товариства Червоного Хреста.



Як розповіла завідувачка Центру СНІД обласної інфекційної лікарні Олена Макаренко, нині в області – понад 5 тисяч хворих. Упродовж дев’яти місяців 2020 року на Волині зареєстрували 250 нових випадків захворювання на СНІД. 70 % із них – у 3-4 клінічних стадіях ВІЛ-інфекції.



Понад півтори тисячі ВІЛ-інфікованих волинян отримують безоплатну щоденну терапію. Зі слів лікарки, аналізи на наявність ВІЛ-інфекції можна здати у всіх поліклініках області та анонімно у Волинському центрі боротьби зі СНІДом.



Також цього дня у центральному універмазі Луцька медики Центру громадського здоров’я за допомогою експрес-тестів перевіряли охочих на наявність вірусу імунодефіциту людини та гепатиту С.



Завідувачка відділу обласного Центру громадського здоров’я Наталія Орлецька розповіла, що за три години зробили тести 60 людям. У результаті – один позитивний аналіз на гепатит С.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в день Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом на Театральному майдані відбулася акція вшанування пам’яті померлих від цієї недуги. Через карантин замість тисячної свічкової ходи, як це було в 2019 році, відбулася акція за участі двох десятків людей.Про це йдеться в сюжеті "Суспільного Волині". Організували акцію, під час якої розповідали перехожим про ВІЛ/СНІД та роздавали інформаційні листівки, волонтери товариства Червоного Хреста.Як розповіла завідувачка Центру СНІД обласної інфекційної лікарні, нині в області – понад 5 тисяч хворих. Упродовж дев’яти місяців 2020 року на Волині зареєстрували 250 нових випадків захворювання на СНІД. 70 % із них – у 3-4 клінічних стадіях ВІЛ-інфекції.Понад півтори тисячі ВІЛ-інфікованих волинян отримують безоплатну щоденну терапію. Зі слів лікарки, аналізи на наявність ВІЛ-інфекції можна здати у всіх поліклініках області та анонімно у Волинському центрі боротьби зі СНІДом.Також цього дня у центральному універмазі Луцька медики Центру громадського здоров’я за допомогою експрес-тестів перевіряли охочих на наявність вірусу імунодефіциту людини та гепатиту С.Завідувачка відділу обласного Центру громадського здоров’ярозповіла, що за три години зробили тести 60 людям. У результаті – один позитивний аналіз на гепатит С.

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