Батьки однієї із волинських шкіл влаштували мітинг під ОДА. ВІДЕО
Сьогодні, 18:42
Мешканці села Стобихівка Камінь-Каширського району 1 грудня влаштували мітинг біля облдержадміністрації у Луцьку.
Про це повідомляє "Суспільне Волині".
Зі слів учасників акції протесту, будівництво нової школи зупинилося минулого тижня, а в старій - діти ходять на навчання у три зміни.
Під облдержадміністрацією близько 40 людей розгорнули плакати з написами "Навчання у три зміни — це сором для України", "Майбутнє країни — діти, а їм потрібна школа" і вимагали продовження будівництва школи.
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"Припинили у минулий четвер. Приїхав камаз з цеглою і потім ми бачимо, що поїхали під час обіду, а у вечері дізналися, що ніхто не буде будувати. Бригади, які були, поїхали додому", - каже житель села Стобихівка Михайло Осадчук.
Директорка школи Юлія Сущ розповіла, що нині в закладі навчається 274 дитини. Заняття відбуваються у три зміни.
До мітингувальників з облдержадміністрації ніхто не вийшов. Двоє представників самі пішли на перемовини з заступником голови Ігорем Чуліпою. Суспільному після розмови посадовець розповів: на стобихівську школу з держфонду регіонального розвитку додатково виділять майже 10 мільйонів гривень. Загальна вартість будівництва - 130 мільйонів гривень.
Зі слів заступника голови ОДА, Камінь-Каширська районна адміністрація досі не виділила 10 мільйонів гривень на співфінансування будівництва.
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Нагадаємо, у березні 2018 селяни самотужки збирали гроші для будівництва нової школи у Стобихівці. 1 вересня 2018 року батьки не пустили дітей до школи. Ситуація повторилася і наступного навчального року. У листопаді 2019 таки розпочалося будівництво школи в селі Стобихівка Камінь-Каширського району.
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Про це повідомляє "Суспільне Волині".
Зі слів учасників акції протесту, будівництво нової школи зупинилося минулого тижня, а в старій - діти ходять на навчання у три зміни.
Під облдержадміністрацією близько 40 людей розгорнули плакати з написами "Навчання у три зміни — це сором для України", "Майбутнє країни — діти, а їм потрібна школа" і вимагали продовження будівництва школи.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У волинській школі замість дітей на перший дзвоник пішли батьки. ВІДЕО
"Припинили у минулий четвер. Приїхав камаз з цеглою і потім ми бачимо, що поїхали під час обіду, а у вечері дізналися, що ніхто не буде будувати. Бригади, які були, поїхали додому", - каже житель села Стобихівка Михайло Осадчук.
Директорка школи Юлія Сущ розповіла, що нині в закладі навчається 274 дитини. Заняття відбуваються у три зміни.
До мітингувальників з облдержадміністрації ніхто не вийшов. Двоє представників самі пішли на перемовини з заступником голови Ігорем Чуліпою. Суспільному після розмови посадовець розповів: на стобихівську школу з держфонду регіонального розвитку додатково виділять майже 10 мільйонів гривень. Загальна вартість будівництва - 130 мільйонів гривень.
Зі слів заступника голови ОДА, Камінь-Каширська районна адміністрація досі не виділила 10 мільйонів гривень на співфінансування будівництва.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Жителі волинського села, в якому не будують нову школу, стоять під Офісом Президента
Нагадаємо, у березні 2018 селяни самотужки збирали гроші для будівництва нової школи у Стобихівці. 1 вересня 2018 року батьки не пустили дітей до школи. Ситуація повторилася і наступного навчального року. У листопаді 2019 таки розпочалося будівництво школи в селі Стобихівка Камінь-Каширського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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