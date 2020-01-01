Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 2 грудня





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Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9º морозу, вдень від 3º морозу до 2º тепла.



У Луцьку у середу, 2 грудня, синоптик прогнозують мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7º морозу, вдень від 1º морозу до 1º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 2 грудня, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Місцями на дорогах ожеледиця.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9º морозу, вдень від 3º морозу до 2º тепла.У Луцьку у середу, 2 грудня, синоптик прогнозують мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7º морозу, вдень від 1º морозу до 1º тепла.

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