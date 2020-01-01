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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 2 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 2 грудня
У Волинській області завтра, 2 грудня, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Місцями на дорогах ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9º морозу, вдень від 3º морозу до 2º тепла.

У Луцьку у середу, 2 грудня, синоптик прогнозують мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7º морозу, вдень від 1º морозу до 1º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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