У луцькому садочку мерзнуть діти. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



На холод у групах та спальнях дитсадка скаржаться батьки дошкільнят. Як розповіла Суспільному мама одного із вихованців дитсадка Ольга Грилюк, її син почав хворіти: "спершу почав син жалітися, що його холодно і мерзнуть коліна, не хоче йти у садок. Я подивилася – закутані вихователі, попросила скинути температуру +15,у мене був шок".



У закладі сьогодні від 16 до 22 градусів у різних приміщеннях, - розповіла директорка закладу Галина Штаній. Говорить: холодно зазвичай у понеділок після вихідних. "Ми попросили у батьки обігрівачі торік – поставили, цього року обігрівач зберігся, включають знову", - розповіла директорка.



Цього року у садку встановили індивідуальний тепловий пункт. Його обслуговує підприємство зі столиці. Суспільне зв’язалося з представником телефоном. "Треба міняти трубопровідну арматуру, бо неможливо відрегулювати, щоб на певні класи йшло тепло. Регулювання там не здійснюється. Як почали йти скарги, клапан відкрито на максимум" - розповів Валентин Древинський.



Дитсадок мають обстежити тепловики та спеціалісти з міського управління освіти, - розповіла начальниця Зіновія Лещенко. Каже: в ДНЗ замінять труби та батареї, але роботи планують провести в наступному році. Гроші на це закладуть у бюджеті Луцької громади. Скільки це вартуватиме наразі невідомо.



В ДКП "Луцьктепло" кажуть, що до ремонту збільшать подачу тепла до дитсадка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У групах луцького закладу дошкільної освіти №24 - холодно. За словами директорки закладу Галини Штаній, влітку в закладі провели модернізацію системи теплопостачання.Про це йдеться в сюжеті Суспільного. На холод у групах та спальнях дитсадка скаржаться батьки дошкільнят. Як розповіла Суспільному мама одного із вихованців дитсадка Ольга Грилюк, її син почав хворіти: "спершу почав син жалітися, що його холодно і мерзнуть коліна, не хоче йти у садок. Я подивилася – закутані вихователі, попросила скинути температуру +15,у мене був шок".У закладі сьогодні від 16 до 22 градусів у різних приміщеннях, - розповіла директорка закладу Галина Штаній. Говорить: холодно зазвичай у понеділок після вихідних. "Ми попросили у батьки обігрівачі торік – поставили, цього року обігрівач зберігся, включають знову", - розповіла директорка.Цього року у садку встановили індивідуальний тепловий пункт. Його обслуговує підприємство зі столиці. Суспільне зв’язалося з представником телефоном. "Треба міняти трубопровідну арматуру, бо неможливо відрегулювати, щоб на певні класи йшло тепло. Регулювання там не здійснюється. Як почали йти скарги, клапан відкрито на максимум" - розповів Валентин Древинський.Дитсадок мають обстежити тепловики та спеціалісти з міського управління освіти, - розповіла начальниця Зіновія Лещенко. Каже: в ДНЗ замінять труби та батареї, але роботи планують провести в наступному році. Гроші на це закладуть у бюджеті Луцької громади. Скільки це вартуватиме наразі невідомо.В ДКП "Луцьктепло" кажуть, що до ремонту збільшать подачу тепла до дитсадка.

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