На Волині ліквідували «пожежу» в лікарні. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Згідно з задумом навчань, пожежа виникла на першому поверсі поліклініки. На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів вогонь швидко поширюється по горючих елементах оздоблення стін на площі близько 64 квадратних метри. Приміщення фойє було сильно задимлене.



Працівники Служби порятунку організували евакуацію персоналу та провели гасіння умовної пожежі.



По закінчення навчань з працівниками об’єкту проведено інструктаж.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селищі Іваничі працівники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області провели гарнізонні тактично-спеціальні навчання на території КНП «Іваничівська центральна районна лікарня».Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Згідно з задумом навчань, пожежа виникла на першому поверсі поліклініки. На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів вогонь швидко поширюється по горючих елементах оздоблення стін на площі близько 64 квадратних метри. Приміщення фойє було сильно задимлене.Працівники Служби порятунку організували евакуацію персоналу та провели гасіння умовної пожежі.По закінчення навчань з працівниками об’єкту проведено інструктаж.

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