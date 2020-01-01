На Волині ліквідували «пожежу» в лікарні. ФОТО
Сьогодні, 05:29
В селищі Іваничі працівники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області провели гарнізонні тактично-спеціальні навчання на території КНП «Іваничівська центральна районна лікарня».
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Згідно з задумом навчань, пожежа виникла на першому поверсі поліклініки. На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів вогонь швидко поширюється по горючих елементах оздоблення стін на площі близько 64 квадратних метри. Приміщення фойє було сильно задимлене.
Працівники Служби порятунку організували евакуацію персоналу та провели гасіння умовної пожежі.
По закінчення навчань з працівниками об’єкту проведено інструктаж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Згідно з задумом навчань, пожежа виникла на першому поверсі поліклініки. На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів вогонь швидко поширюється по горючих елементах оздоблення стін на площі близько 64 квадратних метри. Приміщення фойє було сильно задимлене.
Працівники Служби порятунку організували евакуацію персоналу та провели гасіння умовної пожежі.
По закінчення навчань з працівниками об’єкту проведено інструктаж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині ліквідували «пожежу» в лікарні. ФОТО
Сьогодні, 05:29
Вулицями Рівного їздить унікальний ретро-тролейбус
Сьогодні, 04:17
В Україні запустили ресурс моніторингу нацбезпеки в областях
Сьогодні, 03:16
У волинському селі освятили нові куполи храму
Сьогодні, 02:14
Суперник «Волині» у Першій лізі розпустив гравців та тренерів
Сьогодні, 01:13