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На Волині ліквідували «пожежу» в лікарні. ФОТО

На Волині ліквідували «пожежу» в лікарні. ФОТО
В селищі Іваничі працівники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області провели гарнізонні тактично-спеціальні навчання на території КНП «Іваничівська центральна районна лікарня».

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Згідно з задумом навчань, пожежа виникла на першому поверсі поліклініки. На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів вогонь швидко поширюється по горючих елементах оздоблення стін на площі близько 64 квадратних метри. Приміщення фойє було сильно задимлене.
На Волині ліквідували «пожежу» в лікарні. ФОТО


Працівники Служби порятунку організували евакуацію персоналу та провели гасіння умовної пожежі.
На Волині ліквідували «пожежу» в лікарні. ФОТО

По закінчення навчань з працівниками об’єкту проведено інструктаж.
На Волині ліквідували «пожежу» в лікарні. ФОТО
На Волині ліквідували «пожежу» в лікарні. ФОТО

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Теги: ДСНС, Волинь, Іваничі
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