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У Луцьку почала роботу Фабрика святого Миколая. ФОТО, ВІДЕО

У Луцьку почала роботу Фабрика святого Миколая. ФОТО, ВІДЕО
У Теремнівському будинку культури відкрилася Фабрика святого Миколая.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

Організатори та волонтери вітатимуть дітей з малозабезпечених родин, дітей-сиріт, тих, які хворіють, зі святами, розповіла керівниця акції Юлія Дмитрук.

Благодійна акція "Миколай про тебе не забуде!" в обласному центрі відбувається учотирнадцяте.

"На Фабриці святого Миколая розпочали збір речей, які приносять волиняни", - розповіла керівниця акції Юлія Дмитрук. Тут можна зустріти святого Миколая і його помічників – ельфів.

На Фабриці святого Миколая працює 20 волонтерів. Це, переважно, студенти. Вони сортують речі, які принесли небайдужі, щоб потім сформувати подарунки і роздати їх дітям.

Усі пожертвувані волинянами речі волонтери оглядають та сортують. "Стартуємо ми сьогодні тому, що нам потрібно зібрати дуже багато подарунків до 19-го грудня, зібрати їх і розвезти по домівках, а це займає не один не два дні", - каже Юлія Дмитрук. Акція триватиме щонайменше місяць.


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Теги: свято
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