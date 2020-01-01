У Луцьку почала роботу Фабрика святого Миколая. ФОТО, ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Організатори та волонтери вітатимуть дітей з малозабезпечених родин, дітей-сиріт, тих, які хворіють, зі святами, розповіла керівниця акції Юлія Дмитрук.



Благодійна акція "Миколай про тебе не забуде!" в обласному центрі відбувається учотирнадцяте.



"На Фабриці святого Миколая розпочали збір речей, які приносять волиняни", - розповіла керівниця акції Юлія Дмитрук. Тут можна зустріти святого Миколая і його помічників – ельфів.



На Фабриці святого Миколая працює 20 волонтерів. Це, переважно, студенти. Вони сортують речі, які принесли небайдужі, щоб потім сформувати подарунки і роздати їх дітям.



Усі пожертвувані волинянами речі волонтери оглядають та сортують. "Стартуємо ми сьогодні тому, що нам потрібно зібрати дуже багато подарунків до 19-го грудня, зібрати їх і розвезти по домівках, а це займає не один не два дні", - каже Юлія Дмитрук. Акція триватиме щонайменше місяць.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Теремнівському будинку культури відкрилася Фабрика святого Миколая.Про це йдеться у сюжеті Суспільного. Організатори та волонтери вітатимуть дітей з малозабезпечених родин, дітей-сиріт, тих, які хворіють, зі святами, розповіла керівниця акції Юлія Дмитрук.Благодійна акція "Миколай про тебе не забуде!" в обласному центрі відбувається учотирнадцяте."На Фабриці святого Миколая розпочали збір речей, які приносять волиняни", - розповіла керівниця акції Юлія Дмитрук. Тут можна зустріти святого Миколая і його помічників – ельфів.На Фабриці святого Миколая працює 20 волонтерів. Це, переважно, студенти. Вони сортують речі, які принесли небайдужі, щоб потім сформувати подарунки і роздати їх дітям.Усі пожертвувані волинянами речі волонтери оглядають та сортують. "Стартуємо ми сьогодні тому, що нам потрібно зібрати дуже багато подарунків до 19-го грудня, зібрати їх і розвезти по домівках, а це займає не один не два дні", - каже Юлія Дмитрук. Акція триватиме щонайменше місяць.

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