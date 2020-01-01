На Рівненщині водій вдарив себе ножем, а потім в’їхав у зупинку. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
На Рівненщині слідчі встановили обставини ДТП - водій вдарив себе ножем, а потім в’їхав у зупинку.
Автопригода, у якій загинув керманич позашляховика, сталася у селі Бранів на автодорозі «Київ-Чоп» 12 жовтня, о 07:40, - повідомляють у ГУНП у Рівненській області.
Попередньо поліцейські встановили, що 58-річний житель Києва, водій автомобіля «Kia Sportage», допустив наїзд на зупинку громадського транспорту.
Лікарі «швидкої», які прибули на виклик, надавали потерпілому медичну допомогу, однак, врятувати його життя не вдалося.
Відповідно до лікарського свідоцтва смерть водія настала внаслідок крововтрати, спричиненої ножовим пораненням. Під час огляду авто слідчі виявили та вилучили два закривавлені ножі, один з яких пошкоджений.
Також за місцем проживання чоловіка рідні знайшли передсмертну записку та передали її слідчим. Втім, її зміст наразі не розголошується, аби не зашкодити слідству.
Крім того, у ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що останній із пошукових запитів у мобільному телефоні киянина стосувався самогубства, а того дня він їхав до матері на Кореччину.
Досудові розслідування за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та частиною 1 статті 115 (умисне вбивство із відміткою самогубство) Кримінального кодексу України тривають. За результатами судово-медичної експертизи прийматиметься остаточне процесуальне рішення.
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Автопригода, у якій загинув керманич позашляховика, сталася у селі Бранів на автодорозі «Київ-Чоп» 12 жовтня, о 07:40, - повідомляють у ГУНП у Рівненській області.
Попередньо поліцейські встановили, що 58-річний житель Києва, водій автомобіля «Kia Sportage», допустив наїзд на зупинку громадського транспорту.
Лікарі «швидкої», які прибули на виклик, надавали потерпілому медичну допомогу, однак, врятувати його життя не вдалося.
Відповідно до лікарського свідоцтва смерть водія настала внаслідок крововтрати, спричиненої ножовим пораненням. Під час огляду авто слідчі виявили та вилучили два закривавлені ножі, один з яких пошкоджений.
Також за місцем проживання чоловіка рідні знайшли передсмертну записку та передали її слідчим. Втім, її зміст наразі не розголошується, аби не зашкодити слідству.
Крім того, у ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що останній із пошукових запитів у мобільному телефоні киянина стосувався самогубства, а того дня він їхав до матері на Кореччину.
Досудові розслідування за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та частиною 1 статті 115 (умисне вбивство із відміткою самогубство) Кримінального кодексу України тривають. За результатами судово-медичної експертизи прийматиметься остаточне процесуальне рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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