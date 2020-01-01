вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині водій вдарив себе ножем, а потім в’їхав у зупинку. ФОТО, ВІДЕО

На Рівненщині водій вдарив себе ножем, а потім в’їхав у зупинку. ФОТО, ВІДЕО
На Рівненщині слідчі встановили обставини ДТП - водій вдарив себе ножем, а потім в’їхав у зупинку.


Автопригода, у якій загинув керманич позашляховика, сталася у селі Бранів на автодорозі «Київ-Чоп» 12 жовтня, о 07:40, - повідомляють у ГУНП у Рівненській області.

Попередньо поліцейські встановили, що 58-річний житель Києва, водій автомобіля «Kia Sportage», допустив наїзд на зупинку громадського транспорту.
На Рівненщині водій вдарив себе ножем, а потім в’їхав у зупинку. ФОТО, ВІДЕО

Лікарі «швидкої», які прибули на виклик, надавали потерпілому медичну допомогу, однак, врятувати його життя не вдалося.
На Рівненщині водій вдарив себе ножем, а потім в’їхав у зупинку. ФОТО, ВІДЕО

Відповідно до лікарського свідоцтва смерть водія настала внаслідок крововтрати, спричиненої ножовим пораненням. Під час огляду авто слідчі виявили та вилучили два закривавлені ножі, один з яких пошкоджений.
На Рівненщині водій вдарив себе ножем, а потім в’їхав у зупинку. ФОТО, ВІДЕО

Також за місцем проживання чоловіка рідні знайшли передсмертну записку та передали її слідчим. Втім, її зміст наразі не розголошується, аби не зашкодити слідству.
На Рівненщині водій вдарив себе ножем, а потім в’їхав у зупинку. ФОТО, ВІДЕО
На Рівненщині водій вдарив себе ножем, а потім в’їхав у зупинку. ФОТО, ВІДЕО

Крім того, у ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що останній із пошукових запитів у мобільному телефоні киянина стосувався самогубства, а того дня він їхав до матері на Кореччину.



Досудові розслідування за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та частиною 1 статті 115 (умисне вбивство із відміткою самогубство) Кримінального кодексу України тривають. За результатами судово-медичної експертизи прийматиметься остаточне процесуальне рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівненщина, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині водій вдарив себе ножем, а потім в’їхав у зупинку. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
2 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Циганик запевнив, що у «Волині» не буде проблем з фінансування до кінця сезону
01 грудень, 23:34
У Луцьку під паркан КП «Ласка» підкинули собак, зав'язаних у мішок. ВІДЕО
01 грудень, 22:59
У Луцьку почала роботу Фабрика святого Миколая. ФОТО, ВІДЕО
01 грудень, 22:21
Схожі новини
Діти священника з Рівненщини, які постраждали у смертельній аварії, досі – у важкому стані Діти священника з Рівненщини, які постраждали у смертельній аварії, досі – у важкому стані
30 листопад, 12:10
У аварії на Рівненщині загинули дружина священника з сином, за життя ще двох дітей борються медики. ВІДЕО У аварії на Рівненщині загинули дружина священника з сином, за життя ще двох дітей борються медики. ВІДЕО
27 листопад, 11:02
У жахливій аварії на Рівненщині загинули матір і 7-річний син, іще двоє дітей – у реанімації. ФОТО У жахливій аварії на Рівненщині загинули матір і 7-річний син, іще двоє дітей – у реанімації. ФОТО
26 листопад, 16:30
На Рівненщині потяг переїхав 17-річного юнака, який ліг на колію На Рівненщині потяг переїхав 17-річного юнака, який ліг на колію
23 листопад, 22:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині водій вдарив себе ножем, а потім в’їхав у зупинку. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
 0
2 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Циганик запевнив, що у «Волині» не буде проблем з фінансування до кінця сезону
01 грудень, 23:34
 0
У Луцьку під паркан КП «Ласка» підкинули собак, зав'язаних у мішок. ВІДЕО
01 грудень, 22:59
 0
У Луцьку почала роботу Фабрика святого Миколая. ФОТО, ВІДЕО
01 грудень, 22:21
 0
Медіа
відео
1/8