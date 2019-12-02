У волинському селі освятили нові куполи храму

В день апостола і євангеліста Матфея митрополит Луцький і Волинський Михаїл освятив бані церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Новостав Луцького районного деканату.Із високопреосвященним за Божественною літургією співслужили: декан протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель парафії протоієрей Роман Нестор, інше місцеве духовенство, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ,На завершення відправлено молебень за подолання пандемії (це роблять із благословення владики в усіх парафіях єпархії). Відвідини архіпастиря завершилися нагородженням активних парафіян та хресною ходою.Свято-Успенська церква села Новостав є однією з найдавніших не тільки Волині, а й України, адже побудована у 1681 році (дату вирізьблено на балці у вівтарі). За переказами, на тому місці колись був дрімучий ліс. І якось у ньому заблукала панночка. На пагорбі коло річки Чорногузки її розшукали. Пан звелів звести там капличку, згодом з’явився храм.25 лютого 2019 року рішенням парафіяльних зборів громада вирішила возз’єднатися з Православною церквою України.