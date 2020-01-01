Волинські капелани співпрацюватимуть з місцевою владою
Сьогодні, 08:10
Військові священники єпархії обговорили з очільниками Волинської обласної і Луцької міської рад важливі напрямки подальшої співпраці.
Про це повідомивголовний військовий капелан єпархії протоієрей Михайло Бучак, - пише пресслужба Волинської єпархії.
На зустрічах, які відбулися спочатку з міським головою Ігорем Поліщуком, опісля – з головою облради Григорієм Недопадом, панотці помолилися за новообраних, побажали їм щасливої праці. Далі обговорювалися моменти співробітництва. Зокрема, щоб деякі державні заходи проводили не в релігійні свята; щоб капелани входили до оргкомітетів загальноміських свят; про військовослужбовців та інші питання.
На завершення душпастирі подарували обранцям народу книгу «Капелани на службі Богу і Україні».
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Про це повідомивголовний військовий капелан єпархії протоієрей Михайло Бучак, - пише пресслужба Волинської єпархії.
На зустрічах, які відбулися спочатку з міським головою Ігорем Поліщуком, опісля – з головою облради Григорієм Недопадом, панотці помолилися за новообраних, побажали їм щасливої праці. Далі обговорювалися моменти співробітництва. Зокрема, щоб деякі державні заходи проводили не в релігійні свята; щоб капелани входили до оргкомітетів загальноміських свят; про військовослужбовців та інші питання.
На завершення душпастирі подарували обранцям народу книгу «Капелани на службі Богу і Україні».
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