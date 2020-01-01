На Волині чоловіка покарали громадськими роботами за побиття ексдружини
Сьогодні, 07:34
Уродженець угорського міста Дебрецен під час сварки побив колишню дружину.
Тепер чоловіку, за рішенням Вололимир-Волинського суду, доведеться відпрацювати 100 годин на громадських роботах. Про це повідомляє БУГ, посилаючись на вирок дебоширу виніс Володимир-Волинський міський суд.
Як йдеться в матеріалах справи, 20-го серпня близько 00:10, чоловік в стані алкогольного сп`яніння, перебуваючи в квартирі ексдружини, посварився з нею.
Під час конфлікту він умисно наніс жінці близько п’яти ударів кулаками по голові та тулубі. Забіяка спричинив потерпілій тілесні ушкодження у вигляді синців обличчя й тулуба.
Відтак, проти чоловіка порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).
Під час судового засідання обвинувачений свою вину визнав повністю, а також запевнив, що наразі щиро розкаявся й просив суворо його не карати.
В результаті суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 100 годин громадських робіт.
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Тепер чоловіку, за рішенням Вололимир-Волинського суду, доведеться відпрацювати 100 годин на громадських роботах. Про це повідомляє БУГ, посилаючись на вирок дебоширу виніс Володимир-Волинський міський суд.
Як йдеться в матеріалах справи, 20-го серпня близько 00:10, чоловік в стані алкогольного сп`яніння, перебуваючи в квартирі ексдружини, посварився з нею.
Під час конфлікту він умисно наніс жінці близько п’яти ударів кулаками по голові та тулубі. Забіяка спричинив потерпілій тілесні ушкодження у вигляді синців обличчя й тулуба.
Відтак, проти чоловіка порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).
Під час судового засідання обвинувачений свою вину визнав повністю, а також запевнив, що наразі щиро розкаявся й просив суворо його не карати.
В результаті суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 100 годин громадських робіт.
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