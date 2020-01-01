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На Волині чоловіка покарали громадськими роботами за побиття ексдружини

На Волині чоловіка покарали громадськими роботами за побиття ексдружини
Уродженець угорського міста Дебрецен під час сварки побив колишню дружину.

Тепер чоловіку, за рішенням Вололимир-Волинського суду, доведеться відпрацювати 100 годин на громадських роботах. Про це повідомляє БУГ, посилаючись на вирок дебоширу виніс Володимир-Волинський міський суд.

Як йдеться в матеріалах справи, 20-го серпня близько 00:10, чоловік в стані алкогольного сп`яніння, перебуваючи в квартирі ексдружини, посварився з нею.

Під час конфлікту він умисно наніс жінці близько п’яти ударів кулаками по голові та тулубі. Забіяка спричинив потерпілій тілесні ушкодження у вигляді синців обличчя й тулуба.

Відтак, проти чоловіка порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Під час судового засідання обвинувачений свою вину визнав повністю, а також запевнив, що наразі щиро розкаявся й просив суворо його не карати.

В результаті суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 100 годин громадських робіт.

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Теги: Волинь, суд
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