На Волині чоловіка покарали громадськими роботами за побиття ексдружини





Тепер чоловіку, за рішенням Вололимир-Волинського суду, доведеться відпрацювати 100 годин на громадських роботах. Про це повідомляє



Як йдеться в матеріалах справи, 20-го серпня близько 00:10, чоловік в стані алкогольного сп`яніння, перебуваючи в квартирі ексдружини, посварився з нею.



Під час конфлікту він умисно наніс жінці близько п’яти ударів кулаками по голові та тулубі. Забіяка спричинив потерпілій тілесні ушкодження у вигляді синців обличчя й тулуба.



Відтак, проти чоловіка порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).



Під час судового засідання обвинувачений свою вину визнав повністю, а також запевнив, що наразі щиро розкаявся й просив суворо його не карати.



В результаті суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 100 годин громадських робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженець угорського міста Дебрецен під час сварки побив колишню дружину.Тепер чоловіку, за рішенням Вололимир-Волинського суду, доведеться відпрацювати 100 годин на громадських роботах. Про це повідомляє БУГ , посилаючись на вирок дебоширу виніс Володимир-Волинський міський суд.Як йдеться в матеріалах справи, 20-го серпня близько 00:10, чоловік в стані алкогольного сп`яніння, перебуваючи в квартирі ексдружини, посварився з нею.Під час конфлікту він умисно наніс жінці близько п’яти ударів кулаками по голові та тулубі. Забіяка спричинив потерпілій тілесні ушкодження у вигляді синців обличчя й тулуба.Відтак, проти чоловіка порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).Під час судового засідання обвинувачений свою вину визнав повністю, а також запевнив, що наразі щиро розкаявся й просив суворо його не карати.В результаті суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 100 годин громадських робіт.

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