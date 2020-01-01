«Шахтар» вдруге переміг «Реал» у матчі Ліги чемпіонів УЄФА





Зустріч на НСК «Олімпійський» в Києві завершилася з рахунком 2:0 на користь «Шахтаря», передає



М'ячі забили Дентіньйо, який відзначився на 57-й хвилині, та Манор Соломон (82).



"Шахтар" продовжує боротьбу за путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.



В іншому поєдинку групи В німецька «Боруссія» в Менхенгладбаху сьогодні грає з італійським «Інтером» з Мілана.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Футболісти донецького «Шахтаря» провели поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому «гірники» вдруге переграли «Реал» нинішнього сезону.Зустріч на НСК «Олімпійський» в Києві завершилася з рахунком 2:0 на користь «Шахтаря», передає Укрінформ М'ячі забили Дентіньйо, який відзначився на 57-й хвилині, та Манор Соломон (82)."Шахтар" продовжує боротьбу за путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.В іншому поєдинку групи В німецька «Боруссія» в Менхенгладбаху сьогодні грає з італійським «Інтером» з Мілана.

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