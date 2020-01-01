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«Шахтар» вдруге переміг «Реал» у матчі Ліги чемпіонів УЄФА

«Шахтар» вдруге переміг «Реал» у матчі Ліги чемпіонів УЄФА
Футболісти донецького «Шахтаря» провели поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому «гірники» вдруге переграли «Реал» нинішнього сезону.

Зустріч на НСК «Олімпійський» в Києві завершилася з рахунком 2:0 на користь «Шахтаря», передає Укрінформ.

М'ячі забили Дентіньйо, який відзначився на 57-й хвилині, та Манор Соломон (82).

"Шахтар" продовжує боротьбу за путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

В іншому поєдинку групи В німецька «Боруссія» в Менхенгладбаху сьогодні грає з італійським «Інтером» з Мілана.

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Теги: футбол, Волинь
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