У Луцьку під паркан КП «Ласка» підкинули собак, зав'язаних у мішок. ВІДЕО

У Луцьку невідомі підкинули під паркан комунального підприємства «Ласка» собак, яких зав'язали у мішку.Про це йдеться на сторінці КП «Ласка» у фейсбуці.Собак під паркан притулку для тварин підкинули у ніч з 30 листопада на 1 грудня.Ми вперше викладаємо на офіційній сторінці відео такого плану.Але те, що сталося минулої ночі, зразу після Дня домашніх тварин, нас вразило до глибини душі. Серед ночі, зав'язавши собак у мішки ви залишили їх до ранку коло дороги під парканом нашого підприємства? Хто ви після цього? Невже ви люди?" - йдеться у дописі на сторінці підприємства у фейсбуці.Також лучан попросили впізнати людей, які підкинули тварин у мішках.