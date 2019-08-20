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У Луцьку під паркан КП «Ласка» підкинули собак, зав'язаних у мішок. ВІДЕО

У Луцьку під паркан КП «Ласка» підкинули собак, зав'язаних у мішок. ВІДЕО
У Луцьку невідомі підкинули під паркан комунального підприємства «Ласка» собак, яких зав'язали у мішку.

Про це йдеться на сторінці КП «Ласка» у фейсбуці.

Собак під паркан притулку для тварин підкинули у ніч з 30 листопада на 1 грудня.

Ми вперше викладаємо на офіційній сторінці відео такого плану.
Але те, що сталося минулої ночі, зразу після Дня домашніх тварин, нас вразило до глибини душі. Серед ночі, зав'язавши собак у мішки ви залишили їх до ранку коло дороги під парканом нашого підприємства? Хто ви після цього? Невже ви люди?" - йдеться у дописі на сторінці підприємства у фейсбуці.

Також лучан попросили впізнати людей, які підкинули тварин у мішках.


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Теги: Волинь, Луцьк, Ласка
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