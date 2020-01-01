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Вулицями Рівного їздить унікальний ретро-тролейбус

Вулицями Рівного їздить унікальний ретро-тролейбус
У Рівному курсує тролейбус, якого на маршрутах вже немає в жодній країні світу.

Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на сюжет "ТСН.uа".

Як йдеться в сюжеті, тролейбус марки "Škoda 9Tr" сьогодні святкує своє 60-річчя.

60 років тому перший такий тролейбус виїхав на рейс у Чехословаччині. Незабаром ці тролейбуси возили людей у різних куточках світу.

Саме такий тролейбус відкривав рух у Рівному.

На сьогодні, Рівне - єдине місто у світі, де тролейбус, який є музейним експонатом, досі перевозить пасажирів.

За словами водія легендарного тролейбуса, ця модель більш надійна, в порівнянні з сучасними.

Як йдеться в сюжеті, даний тролейбус експлуатувався практично по всьому світу, починаючи від Норвегії та закінчуючи Індією. Такі тролейбуси експлуатувалися в Німеччині, Болгарії, Афганістані.

На відміну від Рівного, де легендарний тролейбус все ще експлуатується, у багатьох країнах, тролейбус марки "Škoda 9Tr" вже давно став музейним експонатом.


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Теги: Рівне, ретро-тролейбус
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