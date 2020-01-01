Вулицями Рівного їздить унікальний ретро-тролейбус





Про це повідомляє



Як йдеться в сюжеті, тролейбус марки "Škoda 9Tr" сьогодні святкує своє 60-річчя.



60 років тому перший такий тролейбус виїхав на рейс у Чехословаччині. Незабаром ці тролейбуси возили людей у різних куточках світу.



Саме такий тролейбус відкривав рух у Рівному.



На сьогодні, Рівне - єдине місто у світі, де тролейбус, який є музейним експонатом, досі перевозить пасажирів.



За словами водія легендарного тролейбуса, ця модель більш надійна, в порівнянні з сучасними.



Як йдеться в сюжеті, даний тролейбус експлуатувався практично по всьому світу, починаючи від Норвегії та закінчуючи Індією. Такі тролейбуси експлуатувалися в Німеччині, Болгарії, Афганістані.



На відміну від Рівного, де легендарний тролейбус все ще експлуатується, у багатьох країнах, тролейбус марки "Škoda 9Tr" вже давно став музейним експонатом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному курсує тролейбус, якого на маршрутах вже немає в жодній країні світу.Про це повідомляє УНІАН , посилаючись на сюжет "ТСН.uа".Як йдеться в сюжеті, тролейбус марки "Škoda 9Tr" сьогодні святкує своє 60-річчя.60 років тому перший такий тролейбус виїхав на рейс у Чехословаччині. Незабаром ці тролейбуси возили людей у різних куточках світу.Саме такий тролейбус відкривав рух у Рівному.На сьогодні, Рівне - єдине місто у світі, де тролейбус, який є музейним експонатом, досі перевозить пасажирів.За словами водія легендарного тролейбуса, ця модель більш надійна, в порівнянні з сучасними.Як йдеться в сюжеті, даний тролейбус експлуатувався практично по всьому світу, починаючи від Норвегії та закінчуючи Індією. Такі тролейбуси експлуатувалися в Німеччині, Болгарії, Афганістані.На відміну від Рівного, де легендарний тролейбус все ще експлуатується, у багатьох країнах, тролейбус марки "Škoda 9Tr" вже давно став музейним експонатом.

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