Суперник «Волині» у Першій лізі розпустив гравців та тренерів
Сьогодні, 01:13
Гравці команди «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів отримали статус вільних агентів», також у клубі розформували тренерський штаб «гірників».
Про це йдетьс на сайті футбольного клубу.
Позитив та радість від перемоги «Гірника-Спорт» в останньому матчі цього року змінилася сьогодні сумної новиною – подальша участь команди «Гірника-Спорт» у чемпіонаті України у Першій лізі під великим питанням.
Після тривалого шляху із Івано-Франківська і відпочинку президент ФК «Гірник-Спорт» Петро Каплун на зібранні з тренерським штабом та гравцями команди повідомив, що клуб не отримав фінансування на другу частину чемпіонату і участь «Гірника-Спорт» у наступному році під загрозою.
Після зібрання гравцям були видані усі документи і вони отримали статус «вільних» агентів, розформовано тренерський штаб команди, представники якого також отримали документи і припинили співпрацю із клубом.
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Про це йдетьс на сайті футбольного клубу.
Позитив та радість від перемоги «Гірника-Спорт» в останньому матчі цього року змінилася сьогодні сумної новиною – подальша участь команди «Гірника-Спорт» у чемпіонаті України у Першій лізі під великим питанням.
Після тривалого шляху із Івано-Франківська і відпочинку президент ФК «Гірник-Спорт» Петро Каплун на зібранні з тренерським штабом та гравцями команди повідомив, що клуб не отримав фінансування на другу частину чемпіонату і участь «Гірника-Спорт» у наступному році під загрозою.
Після зібрання гравцям були видані усі документи і вони отримали статус «вільних» агентів, розформовано тренерський штаб команди, представники якого також отримали документи і припинили співпрацю із клубом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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