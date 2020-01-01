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Суперник «Волині» у Першій лізі розпустив гравців та тренерів

Суперник «Волині» у Першій лізі розпустив гравців та тренерів
Гравці команди «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів отримали статус вільних агентів», також у клубі розформували тренерський штаб «гірників».

Про це йдетьс на сайті футбольного клубу.

Позитив та радість від перемоги «Гірника-Спорт» в останньому матчі цього року змінилася сьогодні сумної новиною – подальша участь команди «Гірника-Спорт» у чемпіонаті України у Першій лізі під великим питанням.

Після тривалого шляху із Івано-Франківська і відпочинку президент ФК «Гірник-Спорт» Петро Каплун на зібранні з тренерським штабом та гравцями команди повідомив, що клуб не отримав фінансування на другу частину чемпіонату і участь «Гірника-Спорт» у наступному році під загрозою.

Після зібрання гравцям були видані усі документи і вони отримали статус «вільних» агентів, розформовано тренерський штаб команди, представники якого також отримали документи і припинили співпрацю із клубом.

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Теги: Перша ліга, Волинь
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