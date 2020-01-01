У селі на Волині рятувальники майже 3 години гасили пожежу у будинку





До служби "101" повідомлення про пожежу надійшло 2 грудня о 00:09 - інформує У ДСНС України у Волинській області.



Рятувальникам вдалось локалізувати пожежу о 01:40, а ліквідувати о 02:50. На гасіння пожежі подавали два спеціальних пожежних ствола. Вогонь пошкодив частину даху житлового будинку та стіни.



Ймовірно причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Заболотці Іваничівського району горів дерев’яний житловий будинок.До служби "101" повідомлення про пожежу надійшло 2 грудня о 00:09 - інформує У ДСНС України у Волинській області.Рятувальникам вдалось локалізувати пожежу о 01:40, а ліквідувати о 02:50. На гасіння пожежі подавали два спеціальних пожежних ствола. Вогонь пошкодив частину даху житлового будинку та стіни.Ймовірно причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

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