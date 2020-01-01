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У селі на Волині рятувальники майже 3 години гасили пожежу у будинку

У селі на Волині рятувальники майже 3 години гасили пожежу у будинку
В селі Заболотці Іваничівського району горів дерев’яний житловий будинок.

До служби "101" повідомлення про пожежу надійшло 2 грудня о 00:09 - інформує У ДСНС України у Волинській області.

Рятувальникам вдалось локалізувати пожежу о 01:40, а ліквідувати о 02:50. На гасіння пожежі подавали два спеціальних пожежних ствола. Вогонь пошкодив частину даху житлового будинку та стіни.

Ймовірно причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

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Теги: пожежа, будинок
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