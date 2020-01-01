У «ПортCity» – виставка робіт декоративного живопису*

Христини Шукаткіної.



Про це повідомляє адміністрація закладу.



Тема виставки: «Архітектура часу» (декоративний живопис). Тож усіх охочих запрошують до торгово-розважалного центру насолодитись роботами мисткині.



Виставка діє щодня з 27 листопада до 10 грудня з 08:00 до 22:00.



Адреса: ТРЦ ПортCity, 3-ій поверх.

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Вхід вільний!



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