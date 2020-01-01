У «ПортCity» – виставка робіт декоративного живопису*
Сьогодні, 09:37
У ART-просторі ТРЦ «ПортCity» – виставка художниці Христини Шукаткіної.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Тема виставки: «Архітектура часу» (декоративний живопис). Тож усіх охочих запрошують до торгово-розважалного центру насолодитись роботами мисткині.
Виставка діє щодня з 27 листопада до 10 грудня з 08:00 до 22:00.
Адреса: ТРЦ ПортCity, 3-ій поверх.
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Вхід вільний!
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Тема виставки: «Архітектура часу» (декоративний живопис). Тож усіх охочих запрошують до торгово-розважалного центру насолодитись роботами мисткині.
Виставка діє щодня з 27 листопада до 10 грудня з 08:00 до 22:00.
Адреса: ТРЦ ПортCity, 3-ій поверх.
⠀
Вхід вільний!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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