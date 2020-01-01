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У «ПортCity» – виставка робіт декоративного живопису*

У «ПортCity» – виставка робіт декоративного живопису*
У ART-просторі ТРЦ «ПортCity» – виставка художниці Христини Шукаткіної.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Тема виставки: «Архітектура часу» (декоративний живопис). Тож усіх охочих запрошують до торгово-розважалного центру насолодитись роботами мисткині.

Виставка діє щодня з 27 листопада до 10 грудня з 08:00 до 22:00.

Адреса: ТРЦ ПортCity, 3-ій поверх.

Вхід вільний!

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Теги: виставка, ПортCity, художниця
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